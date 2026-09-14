Abrió el concurso para cubrir la Fiscalía General ante la Cámara Federal bahiense

Los concursos incluyen el de fiscal general ante la Cámara Federal de Bahía Blanca.

El Ministerio Público Fiscal de la Nación llamó a concurso abierto de oposición y antecedentes para cubrir la vacante de fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, cargo que desde 2018 ejerce de manera subrogante Horacio Azzolin.

Azzolin además coordina provisoriamente la Fiscalía de distrito Bahía Blanca, en el marco del sistema acusatorio vigente en la justicia federal bahiense, y está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), con asiento en Capital.

El último fiscal general titular ante la Cámara bahiense fue Alejandro Salvador Cantaro, condenado el año pasado a 6 años de prisión como partícipe primario del delito de tráfico de droga.

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Plazo hasta el 25

Quienes aspiren al cargo tienen plazo hasta las 16 del próximo viernes 25 para inscribirse por medio del sistema informático de inscripción a concursos de magistradas/os, disponible en el portal del organismo ministerial.

La lista definitiva de inscriptos se conocerá el 19 de noviembre y el proceso continuará el 28 de diciembre con el sorteo público que definirá la integración del tribunal evaluador, a realizarse en la sede de la secretaría de concursos ubicada en Libertad 753, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los cuatro concursos abiertos por la Procuración General de la Nación incluyen fiscalías ante tribunales orales y cámaras federales de distintas jurisdicciones del país, además de cargos dentro del propio organismo.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dispuso estas convocatorias en relación con el artículo 120 de la Constitución nacional y de la Ley orgánica del MPF de la Nación.

Para más información consultar el sitio web del ministerio, presentarse en la secretaría de concursos (de lunes a viernes, de 9 a 15), o escribir al mail concursos@mpf.gov.ar