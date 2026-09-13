Capturan a un hombre por distintos robos ocurridos en Palihue

Un hombre fue aprehendido este domingo luego de un allanamiento en su domicilio, en el marco de una investigación por un robo ocurrido días atrás en La Falda al 300.

El operativo se desarrolló en Laudelino Cruz al 1.800 y estuvo a cargo de personal del destacamento Palihue, junto a efectivos de Comisaría Segunda, del GAD, de la Motorizada UPPL, del Comando de Patrullas y de la UTOI.

En ese lugar fue capturado Armando Chamorro Urrutia, de 35 años, quien es considerado como el segundo autor y partícipe del hecho investigado. Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento de cometer el ilícito.

Asimismo, el delincuente quedó vinculado a la sustracción de una bicicleta ocurrida el martes pasado. Se pudo constatar su participación a partir de registros fílmicos permitieron establecer que habría utilizado las mismas prendas posteriormente secuestradas.

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En la causa intervienen la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 y el Juzgado de Garantías Nº 2.