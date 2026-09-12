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Arrestaron a dos personas y recuperaron elementos robados

Los sospechosos fueron interceptados cuando circulaban en un automóvil en la zona de Lavalle al 800.

Fotos: Policía

Dos personas aprehendidas y el secuestro de elementos robados de una vivienda fue el resultado de un operativo policial llevado adelante esta madrugada en la zona de Lavalle al 800, informaron fuentes oficiales.

Los voceros señalaron que los efectivos interceptaron un rodado Citroen C4, conducido por Ismael Nicolás Tello (39), quien estaba acompañado por Luxas Ezequiel Venegas (28).

Los efectivos registraron la unidad y hallaron en el baúl un maletín con herramientas y un juego de tubos que fueron reconocidos por el propietario de una vivienda ubicada en La Falda al 300, donde el jueves pasado ingresaron ladrones y sustrajeron varios elementos.

En tanto, mencionaron que en poder de Tello -quien arrojó resultado positivo en el control de alcoholemia que le realizaron los inspectores municipales incautaron- 17,4 gramos de cocaína.

Desde la seccional Segunda indicaron que Venegas quedó imputado por el robo ocurrido en la vivienda.

Refirieron que fue identificado a partir de las cámaras de seguridad y que llevaba colocadas las mismas prendas utilizadas al momento del hecho.

Por el caso se le dio intervención a las UFIJ N° 7 y 19.

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