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Un comienzo de semana frío y ventoso: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Cuál es el pronóstico del tiempo, de acuerdo al servicio Satelmet.

Foto: Archivo La Nueva.

Una jornada que comenzará fría y ventosa pero que irá templándose hacia la tarde con cielo soleado es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este inicio de semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 18 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será frío, soleado y ventoso; el viento será regular del noroeste y la visibilidad será buena.

La temperatura mínima será de 5 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será fresco y soleado. El viento tendrá intensidad moderada con ráfagas de intensidad regular del noroeste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 18 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fría con cielo poco nuboso. Se estima para medianoche una temperatura de 9 grados centígrados.

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