La Fiesta de las Colectividades vive hoy su gran cierre con gastronomía, música y tradiciones en el Puerto

La Fiesta de las Colectividades tuvo ayer un comienzo excepcional, con una gran concurrencia de vecinos y visitantes que se acercaron a disfrutar de una propuesta que celebra la diversidad cultural a través de la gastronomía, la música, la danza y las tradiciones de distintas comunidades.

Durante la primera jornada, el público recorrió los stands, degustó platos típicos, participó de las actividades programadas y acompañó los espectáculos artísticos que dieron vida a un evento marcado por el encuentro, la integración y el espíritu festivo.

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Tras un arranque que superó las expectativas y consolidó una vez más a la Fiesta de las Colectividades como uno de los eventos culturales más convocantes de la ciudad, la celebración tendrá hoy su jornada de cierre.

La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de este último día, que contará con propuestas para toda la familia, presentaciones artísticas, expresiones culturales y una amplia oferta gastronómica representativa de distintos países y regiones del mundo, a partir de las 12, en el Puerto de Bahía Blanca.

La organización invita a quienes aún no participaron a sumarse a esta experiencia única y a quienes ya disfrutaron de la primera jornada a volver para seguir compartiendo el valor de la diversidad cultural y el encuentro entre comunidades.