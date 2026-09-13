Milei y los pañuelos verdes

El presidente Javiel Milei generó revuelo a partir de comentarios que muchas veces orillan entre lo descalificador y escandaloso, con afirmaciones sobre hechos que no siempre se ajustan a la realidad.

La referencia en este caso ha sido a la baja que registra la natalidad en el país, sobre la cual el presidente aseveró que se estaba pagando “la locura de los pañuelitos verdes", vinculando esa situación con la aprobación del aborto legal en 2020.

Milei dejó en claro además su opinión personal sobre el tema, al señalar que "la pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos está costando caro en términos de crecimiento".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Es aceptable que el presidente, como cualquier otra persona, tenga una postura personal sobre un tema tan delicado como es el aborto, pero resulta llamativo que no tenga en claro que la baja en la cantidad de nacimientos no es algo que esté atado a esa circunstancia, sino que responde a varias cuestiones de fondo.

Es resultado de una combinación de cambios sociales, culturales, económicos y demográficos lo que genera ese descenso, el cual se aceleró desde la década de 2010.

El dato más contundente lo da el INDEC, al señalar que la tasa global de fecundidad pasó de 2,1 hijos por mujer en 2017 a 1,4 en 2022.

Entre los factores que explican este fenómeno se incluyen: la postergación de la maternidad por las mujeres a partir de su mayor participación en el ámbito laboral y profesional, una baja del 60 % en los embarazos adolescentes, la disponibilidad de métodos anticonceptivos, la educación sexual y una mayor capacidad para decidir cuándo tener hijos.

Las nuevas generaciones han dejado de considerar a la maternidad como un destino inevitable. Hoy existe mayor aceptación social de no tener hijos, tener uno solo o postergar esa decisión.

Por otra parte, organismos internaciones consideran que se ha generado una balanza donde las parejas sopesan lo que significa tener hijos, el costo de criarlo, el acceso a una vivienda, la inestabilidad laboral y la dificultad para compatibilizar trabajo y familia. Entre otros tantas consideraciones.