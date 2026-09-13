De un basural a un jardín: Tierras Argentinas inauguró su esperado espacio educativo

Durante años, contar con un jardín de infantes propio fue uno de los anhelos de los vecinos de Tierras Argentinas. Esa demanda, largamente esperada por las familias del sector, se hizo realidad en los últimos días con la inauguración del Jardín de Infantes Nº 962, una obra financiada por el Municipio a través del Fondo Educativo.

El nuevo establecimiento no sólo atenderá la matrícula de Tierras Argentinas, sino que también permitirá absorber la demanda de barrios cercanos, como Puertas del Sur, Costa Blanca y Maldonado, ampliando así la oferta educativa de nivel inicial en una zona de importante crecimiento.

El edificio está ubicado en el cuadrante delimitado por las calles Presbítero Juan Bautista Biggio, Pacífico, Río Atuel y Manzana de las Luces, sobre un terreno de casi 1.000 metros cuadrados que durante años se convirtió en un basural a cielo abierto.

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La transformación del lugar resume, de alguna manera, el sentido de la obra: donde antes había un espacio degradado, hoy funciona una institución pensada para recibir, contener y acompañar a niños y niñas en sus primeros años de formación.

La construcción demandó una inversión superior a los $1.062 millones y fue financiada con recursos del Fondo Educativo, en el marco de la decisión de la actual gestión municipal de destinar la totalidad de esos fondos a infraestructura escolar.

“Hay obras que se pueden medir en metros cuadrados. Y hay otras que también se miden en lo que significan para una familia y para un barrio. Este jardín en Tierras Argentinas es una de esas obras. Hoy es una realidad y fue posible porque decidimos destinar el 100% del Fondo Educativo a obras escolares, como nos comprometimos”, señaló el intendente Federico Susbielles durante la inauguración.

El jefe comunal destacó además la importancia de sostener la inversión en educación aun en un contexto atravesado por las emergencias y las dificultades que debió enfrentar la ciudad.

“Teníamos esta idea, estaba el terreno y el lugar, y en el medio pasaron cosas graves. Nosotros nunca perdimos la mirada del eje en lo que queremos realizar. Sabíamos que queríamos atender la emergencia, abrazar a quienes sufrían y sostener, pero también nos queríamos permitir como comunidad seguir soñando y concretando cosas importantes”, expresó.

Y agregó que “sin lugar a dudas, un jardín, una escuela, hace la diferencia de una manera concreta, cercana, en un edificio que tiene toda la calidad que tiene que tener para poder recibir a lo más sagrado que tenemos, que son nuestros niños y nuestras niñas”.

El nuevo Jardín Nº 962 cuenta con tres aulas totalmente equipadas, un Salón de Usos Múltiples, sala de música, sector administrativo con dirección y secretaría, cocina y patio de juegos exterior.

Para Susbielles, la inversión representa además una definición sobre el rumbo de la ciudad.

“Invertir en educación y cuidar a nuestra primera infancia, sin dudas rescata un rumbo necesario para una Bahía fuerte y con futuro”, afirmó.

El intendente también vinculó la inauguración con la capacidad de recuperación demostrada por los vecinos de la ciudad y, especialmente, por quienes atravesaron situaciones difíciles durante los últimos meses.

“Nunca vi a un vecino de la ciudad y de este barrio bajar los brazos. Estar acá inaugurando este jardín hoy me parece que también es un símbolo de eso”, sostuvo.

Un derecho que llega al barrio

El inspector jefe regional, Claudio Martini, resaltó el significado que tiene la apertura del establecimiento para la comunidad educativa y para las familias de una zona que necesitaba ampliar la cobertura del nivel inicial.

“Que estos niños y niñas se apropien del jardín para nosotros es lo más lindo que nos puede pasar. Hemos pasado muchas vicisitudes para inaugurar el jardín”, afirmó.

Martini remarcó que la puesta en funcionamiento del nuevo edificio trasciende la inauguración de una obra de infraestructura.

“Esto es asegurar un derecho en un lugar de Bahía Blanca que lo necesitaba”, agregó.

La directora del establecimiento, Andrea Hernández, puso el foco en la comunidad que comenzará a construir su identidad alrededor del nuevo jardín y en las condiciones con las que fue pensado el edificio.

“Cada rincón está pensado para que crezcan en un ambiente seguro, lleno de estímulos y, sobre todo, de muchísimo amor. Esto es el resultado de un trabajo en equipo”, señaló.

También agradeció a las familias por acompañar el proyecto y destacó el compromiso del personal que tendrá a su cargo la tarea cotidiana.

“Queremos agradecerles a las familias por confiar en este proyecto, también al equipo docente y no docente, que va a poner el cuerpo y el corazón cada día para cuidar lo más valioso que tenemos, el futuro de sus hijos”, expresó.

Y resumió el espíritu de la jornada con una frase que proyecta al establecimiento como un nuevo espacio de pertenencia para el barrio: “A partir de hoy este jardín es de toda la comunidad”.

Así, aquel terreno que durante años fue un basural pasó a convertirse en un espacio de aprendizaje, encuentro y contención. Para Tierras Argentinas, la inauguración del Jardín Nº 962 representa mucho más que un nuevo edificio: significa la concreción de una demanda histórica y la llegada de una institución educativa propia para cientos de familias del sector y de los barrios vecinos.

Más de 300 obras con el Fondo Educativo

La inauguración del Jardín de Infantes Nº 962 se suma a un proceso más amplio de inversión en infraestructura educativa impulsado por el Municipio a través del programa Orgullo Escolar.

La decisión de destinar el 100% del Fondo Educativo a obras en establecimientos escolares ya permitió concretar más de 300 intervenciones en Bahía Blanca, entre trabajos de refacción, reparación, mejoras edilicias y obras destinadas a garantizar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje.

“Estamos transformando la infraestructura educativa de la ciudad y seguimos destinando el total del Fondo Educativo para obras escolares, tal como nos habíamos comprometido”, destacó el intendente Federico Susbielles.

Entre las principales acciones concretadas a través de este programa se encuentra la adquisición del edificio del CFI Nº 1, una decisión que permitió garantizar la continuidad y consolidación de esa institución.

También se encuentra la construcción del nuevo Jardín de Infantes de Tierras Argentinas, una de las obras más significativas del programa por su impacto directo en la ampliación de la oferta educativa para las familias de ese sector y de barrios cercanos.

A la vez, se avanzó con una importante intervención en el edificio que comparten la Escuela Primaria Nº 2, la Escuela Secundaria Nº 6 y el Instituto Avanza, donde se ejecutan trabajos de reparación y mejora de la infraestructura.

El programa también llegó a Ingeniero White, con las remodelaciones realizadas en el Jardín de Infantes Nº 932, donde se concretó el recambio de la salida de emergencia y del portón de ingreso, además de la incorporación de nuevas puertas para conectar las salas con el patio y mejorar las condiciones de seguridad y funcionamiento del establecimiento.

Las obras del Fondo Educativo alcanzaron además a instituciones de distintos niveles y sectores de la ciudad y la delegación de Cabildo. A ello se suma la regularización de 117 cooperadoras escolares, una medida destinada a fortalecer la participación de las comunidades educativas y agilizar las respuestas ante las necesidades de cada establecimiento.

Con más de 300 obras realizadas, la compra de edificios, la construcción de nuevos espacios y la recuperación de escuelas y jardines, el Fondo Educativo se consolidó como una de las principales herramientas de inversión municipal para mejorar la infraestructura escolar y acompañar el crecimiento de la educación pública en Bahía Blanca.