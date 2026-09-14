Causa Larriaga: secuestraron cocaína, armas, autos, dinero y joyas

Mientras hoy se realizará la audiencia de formalización ante la Justicia Federal, donde los cuatro detenidos sabrán los cargos en su contra, se conocieron detalles de la llamada causa Larriaga, que terminó con la detención de uno de los máximos proveedores de droga de nuestra ciudad en los últimos tiempos.

Además de Mauricio Gastón Larriaga, la Prefectura Naval Argentina, en una serie de allanamientos que tuvieron lugar el pasado viernes, tanto en Bahía como Villarino, arrestó a Patricia Weinzettel -pareja del sospechoso y también con antecedentes- y a otras dos personas de apellidos Vitti y Correa.

En medio de los operativos, dispuestos por el Juzgado Federal Nº 2, se secuestraron poco más de un kilo de cocaína, más de 20 armas de fuego -muchas de grueso calibre, entre pistolas y rifles-, equipos de handy e inhibidores, una cantidad no informada de dólares y pesos, joyas y también no menos de cinco vehículos, entre motos y autos.

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Los allanamientos -cinco en total- tuvieron lugar en Mendoza al 1.400 (foto), Villa Bordeu y Pedro Luro, entre otros lugares.

La audiencia de formalización -que reemplaza a la indagatoria en el nuevo sistema acusatorio federal- se dará hoy a las 14.30 en el Tribunal Federal de Juicio de Bahía Blanca, en Chiclana 402.

En ese diligencia, a cargo del juez Walter López Da Silva, como subrogante del Juzgado Federal Nº 2, estarán presentes representantes de la fiscalía, los defensores y los acusados, quienes escucharán los delitos que le imputan y tendrán el derecho de declarar o guardar silencio.

Larriaga está considerado como uno de los máximos proveedores de drogas de nuestra ciudad y la región y registra varias condenas por infracción a la ley 23.737.

Esta investigación, iniciada hace algunos meses, estaría justamente relacionada con la comercialización de estupefacientes.