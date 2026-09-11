Causa Federal: allanamientos por la investigación de una organización criminal

Una serie de allanamientos ordenados por la justicia federal se están llevando adelante en el marco de la investigación de una presunta organización criminal, informaron fuentes oficiales.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina están participando de los operativos, uno de los cuales se desarrolla en la zona de Mendoza al 1.400, del barrio Mariano Moreno.

Los voceros indicaron que en los procedimiento se procura el secuestro de drogas y armas.

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En la causa interviene el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, a cargo de la doctora Elisa Trinchín.

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