Aprueban una ayuda de un millón de pesos para 601 comerciantes bahienses

El Concejo Deliberante aprobó ayer un paquete de ayudas económicas para que 601 comerciantes bahienses reciban un millón de pesos cada uno.

La iniciativa se aprobó por unanimidad y surgió en junio pasado, cuando una multitud de comerciantes mantuvo un encuentro con legisladores bahienses en el teatro Don Bosco para reclamar ayudas económicas tras la inundación de marzo de 2025.

El Fondo de Asistencia Económica, como se lo denominó, se conformó con el aporte de 300 millones de la Cámara de Diputados bonaerense, 150 millones del Senado provincial y otros 151 millones que aportará la comuna para llegar a a todos los inscriptos que cumplieron con los requisitos establecidos para cobrar el subsidio.

El proyecto remitido por la comuna pasó por el legislativo, ya que las donaciones que recibe el Municipio requieren el visto bueno de Sarmiento 12 para poder hacerse efectivas.

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La selección de los beneficiarios inscriptos para recibir el dinero se realizó en las últimas semanas y para asignar el dinero se tuvo en cuenta la facturación de los comercios en los últimos cuatro meses y la relación entre las deudas municipales, de ARBA y de ARCA .

Horas antes de la aprobación, el intendente Federico Susbielles agradeció a la Cámara de Comercio y a la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, a la Legislatura y a “los comerciantes que no bajan los brazos y la siguen peleando”.