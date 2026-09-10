Le robó la cartera a una chofer de Uber y después hizo compras por montos importantes

Una mujer de 44 años fue aprehendida este jueves por la tarde acusada de haberle robado una riñonera a una chofer de Uber durante un viaje y de haber utilizado posteriormente una de las tarjetas sustraídas para realizar compras por importantes sumas de dinero.

Durante el procedimiento, llevado adelante por personal de la Comisaría Primera, se realizó un allanamiento en un domicilio de calle México al 800, donde se detuvo a Carla Romina Dangelo, acusada del delito de hurto.

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La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la conductora, quien manifestó que una pasajera le había sustraído una riñonera en la que llevaba documentación personal y distintas tarjetas.

Según la información policial, la situación se agravó cuando los investigadores determinaron que, además del robo, la acusada habría utilizado una de las tarjetas para concretar compras por montos millonarios.

En el lugar, los efectivos no solo procedieron a la aprehensión de Dangelo, sino que también lograron secuestrar la totalidad de los elementos que habían sido denunciados como sustraídos.

La mujer quedó a disposición de la Fiscalía N° 7 del DJBB.