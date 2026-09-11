Un enfrentamiento vecinal culmina con dos detenidos y un menor demorado

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la noche de este jueves a dos hombres y demoró a un menor en un enfrentamiento vecinal que se produjo en Laudelino Cruz al 2000 en el marco de actuaciones por resistencia a la autoridad, lesiones, amenazas calificadas y daño.

Según informaron fuentes oficiales el hecho se produjo cuando un adolescente de 15 años amenazó con un arma de fuego a otro de 14 años y posteriormente provocaron la rotura de los cristales traseros de un utilitario Ford Courier.

Asimismo, durante el conflicto, un hombre de 35 años resultó lesionado en una de sus manos tras ser agredido con un tirante de madera.

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En el marco de la intervención y ante la presunta presencia de municiones en el sector delantero de una vivienda ubicada en Laudelino Cruz al 2000, personal policial intercepto a un menor de edad en el patio de la propiedad.

Durante el procedimiento, Chamorro Sepúlveda Julio Herman de 25 años de edad y Chamorro Sepúlveda Emanuel Alejandro de 23 se abalanzaron sobre los efectivos con el propósito de entorpecer el accionar policial, motivo por el cual fueron aprehendidos.

Los mayores fueron trasladados a la Comisaría Primera, mientras que el adolescente se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Intervienen la UFIJ N.° 15 y la UFIJ del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N.° 1, ambas del Departamento Judicial Bahía Blanca.