Polémica en barrio Paihuen: vecinos se oponen a la llegada de un supermercado chino

Vecinos del barrio Paihuen manifestaron su rechazo a la instalación de un supermercado chino en el sector. Hoy, Cecilia Abbate hizo uso de la banca 25 del Concejo Deliberante, como representante de los vecinos, para exponer las problemáticas que generaría la llegada del comercio a una zona residencial.

Según detalló la vecina, la localización pretendida corresponde a una zonificación de tipo RP1 (residencial parque de baja densidad), lo que exige una excepción por parte de los ediles para autorizar el uso comercial del suelo.

Durante su intervención, Abbate argumentó que el proyecto no se ajusta a las características ni a la capacidad técnica del sector.

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"Nos presentamos en representación de un grupo de vecinos para expresar la oposición al emplazamiento de un supermercado. En principio, porque se trata de una zona RP1, residencial parque de baja densidad, que es incompatible con el uso comercial, particularmente con un supermercado que sería un emprendimiento comercial de mediana a gran escala", señaló la mujer en diálogo con La Nueva.

Abbate también advirtió sobre el impacto directo en la movilidad urbana y el medioambiente.

"Esta construcción implicaría un mayor riesgo vial por la afluencia de camiones de abastecimiento, generaría mayor circulación de tránsito público zonal, porque ya excedería los clientes propios del barrio; implica polución ambiental desde el punto de vista de polvo, emisiones gaseosas y ruidos; e implica el deterioro de las calles que de por sí son de tierra y le cuesta mucho a la delegación mantenerlas", explicó.

Además, la representante señaló las deficiencias preexistentes en los servicios básicos del sector, las cuales aumentarían con la llegada del mencionado comercio.

"Es un barrio que si bien es barrio parque, no tiene servicios de provisión de agua, las casas se proveen de agua a partir de la perforación de pozos; el agua no es apta para consumo humano, por lo cual nos abastecemos de agua envasada. La descarga de efluentes cloacales se hace a pozo ciego, por lo cual un supermercado de mediana envergadura debería tener un tratamiento de sus efluentes de acuerdo a lo que la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires establece", apuntó.

Y agregó: "Tenemos frecuentes cortes y oscilaciones de tensión, lo cual haría que el supermercado probablemente tuviera que implementar algún equipo electrógeno, lo cual incorporaría ruidos, vibraciones y olores".

Propuesta de planificación y marco legal

De cara al desarrollo urbano futuro, Abbate sugirió llevar los emprendimientos comerciales hacia calles con mejor infraestructura antes de avanzar con excepciones puntualizadas.

"Creemos que como justamente se está por implementar el nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial antes de fin de año, es una buena oportunidad para planificar un sector para abastecer de servicios comerciales y otros servicios a la zona norte de la ciudad en un sector, que podría ser sobre calle Cabrera, por ejemplo, que tuviera la infraestructura necesaria para abarcar ese tipo de servicios y no tuviera los riesgos concentrados que tiene hoy emplazar un supermercado en ese lote", planteó la vecina.

Por último, subrayó las limitaciones normativas del propio municipio frente a este tipo de cambios de uso de suelo.

"Las excepciones a la zonificación establecida en el Código de Planeamiento Urbano no pueden ser otorgadas por el municipio ni por el Concejo Deliberante. La ley es taxativa en este sentido y establece que si el municipio considerara que esa excepción y ese cambio en el uso es justificado, debería solicitar al demandante un estudio de impacto ambiental, social y legal y elevarlo a La Plata para que sea evaluado y, mediante un decreto, la provincia defina el cambio de uso de ese sector. Por lo cual, consideramos que no debería ser posible que el Concejo Deliberante otorgue una excepción de este tipo".