Más de 600 inscriptos por el subsidio de 1 millón de pesos para comerciantes

Cerró la inscripción para postularse al subsidio otorgado por la Cámara de Diputados de la Provincia de 1 millón de pesos, para 300 comerciantes de la ciudad. Facundo Borri, titular de la Cámara de Comercio de Bahía Blanca, habló con LU2, e indicó que la convocatoria fue un éxito y se abrió el período para modificar información a aquellos que le hayan observado la misma.

De los 680 inscriptos hay uno 130 casos que fueron observados y pueden ser modificados en el día de hoy hasta mañana a las 24 horas: "Lo importante es comunicar que está el link habilitado para poder editar aquellos que recibieron un mail con la carga que tiene algún tipo de observación, así que hasta mañana domingo a las 24 horas está la posibilidad de poder editarlo", indicó.

Una vez que se cierre ese período, el lunes tendremos la cantidad de casos que califiquen para que les llegue el subsidio y va a estar acreditándose la semana que viene. Así que ya vamos a tener novedades para aquellos casos que son los 300 que el sistema verifique que son aptos para recibir el millón de pesos", aseguró Borri.

Consultado sobre la cantidad que se postularon para ingresar en el beneficio aportado por la Cámara de Diputados provincial junto al trabajo del Municipio, la Corporación y la Cámara de Comercio, Borri refirió: "Me sorprende porque pensé que iban a ser menos, pero hay mucha necesidad, mucho cierre, mucho comercio que la está pasando mal y bueno, creo que es una pequeña ayuda que para algunos es una gran ayuda", remarcó

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"Los que reciban el beneficio van a poder pagar aunque sea la cuota de un crédito, el pago de monotributos atrasados, muchísimos gastos que tiene un comercio en blanco, que por ahí el común de la gente no lo sabe. Es importante que éste subsidio llegue y alivie en cierta medida estos meses que son, sobre todo, cambio de temporada para los negocios de venta de indumentaria", expresó.

El pasado 18 de agosto el secretario privado de Municipio, Luis Calderaro; el secretario de Economía, Carlos De Vadillo; el gerente de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, Juan Starobinsky; el titular de la Cámara de Comercio, Facundo Borri; y la licenciada María Tubio, de Empleo y Formación habían comunicado la apertura de inscripción que finalizó este viernes.

"Hasta ayer son 680 inscriptos aproximadamente y prorrogamos el tema de la edición para aquellos que les llegó un mail informativo que estaba el trámite observado por alguna carga con algún tipo de inconveniente que va a estar hasta mañana domingo a las 24 y a partir del día lunes ya se estará informando a aquellos que están dentro de la calificación correspondiente para que reciban el dinero2, finalizó Borri.