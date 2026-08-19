La Municipalidad presentó la moratoria y el Programa de Asistencia Económica para el Comercio Local

En el marco de las acciones orientadas a acompañar la recuperación del sector productivo local tras la inundación de marzo de 2025 y la compleja situación económica actual, y tal como se había anunciado semanas atrás, el Municipio de Bahía Blanca presentó el lanzamiento de dos herramientas clave de asistencia técnica y financiera destinada al comercio local: la implementación de la Ordenanza Nº 22.426 de Auxilio Impositivo a través de un plan de pagos, y la apertura de la inscripción al Fondo Económico de Asistencia.

En conferencia de prensa, Luis Calderaro, jefe de Gabinete; Carlos De Vadillo, secretario de Economía; Juan Carlos Starobinsky, gerente general de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca; Facundo Borri, presidente de la Cámara de Comercio; y María Turbio, integrante del equipo de trabajo de Jefatura de Gabinete, brindaron detalles de cada iniciativa.

“Hemos trabajado mancomunadamente con la Corporación y la Cámara en establecer los criterios lo más justo y transparente posible, también utilizamos toda la experiencia del año pasado para poder hacerlo de la manera más sencilla.Sabemos que la actividad comercial es el termómetro de una sociedad, los comercios son un poco la vida de nuestra ciudad, cuando uno recorre las calles y ve los comercios con la luz prendida, vigorosos y demás, da cuenta de un momento de la sociedad y cuando eso no pasa, justamente de otro”, destacó Calderaro.

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En cuanto al cumplimiento de la Ordenanza Nº 22.426 de Auxilio Impositivo, De Vadillo recordó que: “se presentó en el Concejo Deliberante y fue aprobado por unanimidad el proyecto, para lograr esta mejora a pedido del intendente Federico Susbielles, de poder ayudar a los comerciantes”.

“Lo importante de esto es trabajar en forma conjunta, que nos reciban los reclamos y los pedidos para poder pasar esta crisis que estamos viviendo. Creo que es de mucha ayuda, no solo el fondo que nos acercó la Cámara de Diputados, sino también esta moratoria que venimos pidiendo para darle alivio al comercio bahiense”, expresó Facundo Borri.

Por su parte, Starobinsky agradeció y valoró ambas iniciativas: “desde la Corporación me parece válido agradecerle la gestión a Alejandro Dichiara que después de esa convocatoria tan amplia que tuvimos en el Teatro Don Bosco, consiguió ese aporte de 300 millones de pesos. Lo mismo agradecer la gestión a la Municipalidad, que siempre estuvo al lado nuestro como para ver qué soluciones podíamos darle, porque no es nada más que la moratoria, que desde ya la valoramos, sino también un montón de acciones concretas que están organizando y se van a seguir organizando”.

Auxilio Impositivo para el Comercio Local (Ordenanza 22.426)

Con el objetivo de alivianar la carga tributaria de los pequeños y medianos comerciantes, se establece un régimen especial de regularización de deudas municipales.

“Para el plan de pagos que ya se encuentra vigente, se tomó un corte de facturación como promedio de los primeros 3 meses como requisito, de hasta 35 millones de pesos promedio mensuales. La ordenanza se remitió al Concejo Deliberante, se trató y se establecieron dos cortes: uno al 30 de septiembre y otro al 31 de diciembre”, explicó De Vadillo.

Aplica para deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2026 y planes de pago caducos, y su formalización puede realizarse de forma digital a través de la web de gestión tributaria ( https://www.bahia.gob.ar/gestiontributaria/ ) o de manera presencial en las oficinas de la de la Secretaría de Economía (lunes a viernes, de 8 a 13 hs).

Alcance y deudas incluidas:

*Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.

*Tasa por Otros Servicios Municipales.

*Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene.

*Tasa por Habilitación.

*Derechos por Publicidad y Propaganda.

*Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios.

*Derechos por Ocupación o Uso del Espacio Público.

Requisito de admisibilidad:

La facturación promedio declarada correspondiente a los anticipos del primer trimestre de 2026 (enero, febrero y marzo) no debe superar los $ 35.000.000 mensuales.

Opciones y condiciones de financiación:

*Hasta 3 cuotas: Sin interés de financiación (0%).

*De 4 a 12 cuotas: Interés de financiación del 1,50% mensual.

*De 13 a 24 cuotas: Interés de financiación del 1,75% mensual.

Fondo de Asistencia Económica de $ 300 millones

Asimismo, el Municipio presentó el plan de instrumentación para el otorgamiento de la asistencia económica directa proveniente del aporte extraordinario de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, también destinado a los comercios afectados por la crisis.

El programa otorgará una ayuda económica de $1.000.000, no reintegrable, a 300 comercios, pequeñas y medianas empresas del partido de Bahía Blanca que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad fiscal.

La selección no será por orden de inscripción, sino que se evaluará la relación entre las deudas municipales, de ARBA y de ARCA, y la facturación promedio de abril, mayo y junio de 2026. El criterio establecido será darle prioridad a quienes presenten una situación económica más crítica.

Cómo solicitar la asistencia económica:

Ingresá a MiBahía Podés hacerlo desde la aplicación o a través de la plataforma web. Si no tenes creado un usuario, seguí los pasos y crea uno (debes ser titular del comercio o representante legal). Seleccioná “Fondo de Asistencia a Comercios” Completá o verificá los datos del comercio Al finalizar, recibirás un correo con de confirmación y una copia de los datos ingresados. Esperá el resultado de la evaluación (en el mail de confirmación se te informará cuándo se hará). Te llegará un mail con el resultado y cómo continuar el trámite.

El registro de solicitudes permanecerá abierto hasta el 28 de agosto.

Si tenés inconvenientes para cargar tu solicitud, podrás acercarte al Palacio Municipal (Alsina 65), Oficina de Jefatura de Gobierno, de 8 a 15 hs.