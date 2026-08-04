Detectar a tiempo salva vidas: campaña de prevención del cáncer de cuello uterino

El Municipio continúa fortaleciendo sus políticas de promoción y prevención destinadas al cuidado de la salud sexual reproductiva y no reproductiva con el refuerzo de un mensaje fundamental: el cáncer de cuello uterino es altamente prevenible y puede detectarse a tiempo.

En la gran mayoría de los casos, este cáncer está asociado a una infección persistente por algunos tipos del VPH (Virus del Papiloma Humano), una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes.

Por eso, la prevención también comienza antes. La vacuna contra el VPH, incluida de forma gratuita en el Calendario Nacional de Vacunación para niñas y niños de 11 años, es una herramienta segura y eficaz que protege contra los tipos de virus responsables de la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino.

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Sin embargo, la vacunación no reemplaza los controles: cuando corresponda por edad, es fundamental realizar el test de VPH o el PAP según las recomendaciones, ya que ambas estrategias se complementan para lograr una prevención más efectiva.

En este marco, se desarrolla hasta el viernes 7, la campaña de detección del Virus del Papiloma Humano y prevención del cáncer de cuello uterino para mujeres de 30 años o más, en el Centro de Salud Héroes de Malvinas (Caronti 76). Además, en este Centro también se ofrecen de manera voluntaria, gratuita y confidencial, pruebas de detección de VIH y sífilis, promoviendo una atención integral de la salud sexual.

La detección a tiempo salva vidas. Realizar los controles en los tiempos recomendados es clave para reducir la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello uterino.

El test de VPH permite detectar la presencia de los tipos de Virus del Papiloma Humano incluso antes de que existan lesiones o síntomas. Desde la aparición de las primeras lesiones hasta el desarrollo del cáncer, suelen transcurrir entre 10 y 15 años, lo que brinda una valiosa oportunidad para detectarlas y tratarlas antes de que progresen.

Si resulta positivo, se complementa con un PAP para determinar si el virus produjo alteraciones en las células del cuello uterino y definir, en caso de ser necesario, el seguimiento o tratamiento correspondiente.

El PAP es un estudio sencillo, seguro, rápido y prácticamente indoloro. Se ofrece de forma gratuita en los centros de atención primaria de la salud y hospitales públicos.

Más información sobre los centros de salud y sus horarios de atención en: https://www.bahia.gob.ar/salud/centrosvacunatorios/.