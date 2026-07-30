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Municipio de Bahía Blanca.

El centro invita a disfrutar de las vacaciones con propuestas y una búsqueda del tesoro

Además, las Galerías también ofrecen encuentros y actividades cada sábado y la avenida Alem tiene 4 paseos gastronómicos.

Más de 290 comercios se sumaron con varias propuestas para todas las edades y toda la familia, y sigue activa la búsquedas del tesoro con más de 300 premios.

Paso a paso de cómo participar:

  1. Ingresar a Mi Bahía: registrarse o iniciar sesión y abrir el servicio “Búsqueda del Tesoro”.
  2. Elegir cualquier circuito: hay once recorridos temáticos. Se puede empezar por cualquiera.
  3. Recorrer los comercios: cada circuito agrupa distintos locales del centro de la ciudad.
  4. Encontrar la pista: observar la imagen del circuito y descubrir en qué comercio se encuentra.
  5. Entrar y escanear el QR: el código está dentro del comercio y confirma que se encontró la pista.
  6. Completar y sumar chances: se pueden dejar recorridos parciales, retomarlos otro día y avanzar en cualquier orden.


Además, las Galerías también ofrecen encuentros y actividades cada sábado y la avenida Alem tiene 4 paseos gastronómicos: Festival del Helado, Paseo del Café, Ruta cervecera y Circuito Menú Buen Plan.

Toda la información en la web bahia.gob.ar/vacacionesdeinvierno2026.

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