El centro invita a disfrutar de las vacaciones con propuestas y una búsqueda del tesoro
Además, las Galerías también ofrecen encuentros y actividades cada sábado y la avenida Alem tiene 4 paseos gastronómicos.
Más de 290 comercios se sumaron con varias propuestas para todas las edades y toda la familia, y sigue activa la búsquedas del tesoro con más de 300 premios.
Paso a paso de cómo participar:
- Ingresar a Mi Bahía: registrarse o iniciar sesión y abrir el servicio “Búsqueda del Tesoro”.
- Elegir cualquier circuito: hay once recorridos temáticos. Se puede empezar por cualquiera.
- Recorrer los comercios: cada circuito agrupa distintos locales del centro de la ciudad.
- Encontrar la pista: observar la imagen del circuito y descubrir en qué comercio se encuentra.
- Entrar y escanear el QR: el código está dentro del comercio y confirma que se encontró la pista.
- Completar y sumar chances: se pueden dejar recorridos parciales, retomarlos otro día y avanzar en cualquier orden.
Además, las Galerías también ofrecen encuentros y actividades cada sábado y la avenida Alem tiene 4 paseos gastronómicos: Festival del Helado, Paseo del Café, Ruta cervecera y Circuito Menú Buen Plan.
Toda la información en la web bahia.gob.ar/vacacionesdeinvierno2026.