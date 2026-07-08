Nuevo equipamiento para el desarrollo del programa Bahía Limpia

El intendente Federico Susbielles encabezó el acto de presentación del nuevo equipamiento que el Municipio incorporará con el objetivo de avanzar en el desarrollo del programa Bahía Limpia.

Se trata de dos nuevos camiones Roll Off, cuyas llaves fueron entregadas por el jefe comunal a personal del citado programa de gestión integral de residuos de la ciudad, y una decena de bateas.

Sobre el particular, Susbielles aseguró que “de este modo se le presenta a nuestra comunidad una inversión complementaria, que venimos llevando adelante para tener una ciudad más limpia, con una mejor calidad de vida”.

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“Es una inversión, entre las diez bateas y los dos camiones, de 910 millones de pesos. Se suma a la inversión que hicimos en el mes de enero, de más de 1.800 millones que nos permitió renovar una buena parte de nuestra flota de Bahía Sapem Ambiental. Una inversión concreta que orienta las tasas que nuestros vecinos están pagando para tener una mejor disponibilidad en materia de recursos para tener la ciudad más limpia”, resaltó.

Continuó afirmando que “más de 3.500 vecinos se han comunicado y nos han guiado, para que en conjunto podamos hacer un trabajo muy importante. Se nota una mejora gradual progresiva y muy positiva en la limpieza de la ciudad y vamos a seguir transitando este camino junto a fomentistas, vecinos y trabajadores, trabajando en esta tarea integral que ha permitido que tengamos ya más de 36 expedientes al día de la fecha, poniendo multas a quien no ha sido responsable del manejo de los residuos, a quien está complicando la vida a sus pares”.

“Existe un gran trabajo, tanto del Juzgado de Faltas, del equipo de monitoreo, del equipo ambiental. Vamos a seguir trabajando también con nuestras escuelas en la concientización, en el reciclaje; Bahía Blanca está reciclando hoy ocho veces más residuos de los que se hacía al inicio de la gestión, y eso también es un tema importante”.

“Inversión, compromiso, planificación, trabajo del equipo para una Bahía Blanca más verde y más sustentable; nos debemos a nuestros vecinos y estamos convencidos que cuando Bahía Blanca se une en objetivos nobles, las cosas funcionan y muy bien”, cerró el intendente.

Por su parte la secretaria de Gobierno, Florencia Molini, dijo que este nuevo equipamiento “fortalecerá el trabajo que se está realizando con el equipo y con este programa”.

“Para que podamos dimensionar, en estos dos meses se pudo retirar y disponer finalmente en el relleno sanitario de nuestra ciudad 8 toneladas de residuos que lamentablemente habían sido dispuestos donde no correspondía; se pudieron intervenir más de 375 puntos de arrojo en la vía pública a lo largo y ancho de nuestra ciudad; se asignaron y se efectuaron más de 3.000 turnos de retiro de grandes recibos y se iniciaron 36 procedimientos ante el Juzgado de Faltas, que era una demanda muy importante de la ciudadanía, para que se pueda sancionar a aquellos vecinos y vecinas que no estaban haciendo las cosas como corresponden”, puntualizó la funcionaria.

Datos actualizados de Bahía Limpia

Con esta incorporación de camiones y bateas, el Municipio de Bahía Blanca lleva invertido 910 millones de pesos, más otros 1.800 millones de pesos en 8 camiones recolectores (SAPEM), para una inversión total de 2.700 millones de pesos.

Además, se intervinieron el 100% de los puntos de arrojo reportados y se erradicaron en dos meses el 39% de los basurales sobre la línea base establecida desde inicio del programa.

Asimismo:

3.401 vecinos y vecinas se contactaron por WhatsApp.

3.026 retiros de residuos de gran porte.

375 reportes y denuncias de basurales y puntos de arrojo.

8.692 toneladas de basura remitidas a disposición final.

36 procedimientos de sanción iniciados antes la justicia de faltas.



Participaron también de la actividad el secretario de Delegaciones, Ignacio Caspe; el subsecretario de Ambiente, Emiliano Loggiaco; el titular de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata, Martín Pacheco; su par de la Agencia de Participación Ciudadana, Emanuel Echeveste; y el Juez de Faltas, Carlos Salgado.