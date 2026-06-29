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Bahía Blanca suena a jazz

La ciudad celebra una nueva edición de la Semana del Jazz, un encuentro que reúne a músicos locales y nacionales en una programación de primer nivel.

Hasta el domingo 5 julio, habrá conciertos gratuitos en el auditorio de la Biblioteca Rivadavia, un circuito de bares con presentaciones en vivo y una función especial el sábado 4 de la Orquesta Sinfónica.

Grilla de espectáculos en la Biblioteca (Av. Colón 31):

  • Martes 30 de junio, 20 hs. MANUEL ARISTARÁN TRIO + MATÍAS MORELLI Y LOS PLECTROS.
  • Miércoles 1 de julio, 20 hs. VIENTO SUR JAZZ BAND + CHIQUIBUM HOT JAZZ.
  • Jueves 2 de julio, 20 hs. IN GRAVIS + COOL DUMOND.
  • Domingo 5 de julio, 20 hs. SUPERNOVA JAZZ TRÍO.


Las entradas son gratuitas y con cupos limitados. Podrán reservarse a través de la web del Teatro Municipal.

Circuito de Bares:

  • Miércoles 1, 22 hs en Cramer (Panamá 1045): DÚO POHLE – RICCI.
  • Jueves 2, 22:15 hs en Cervecería María (Newton y Pellegrini): NICO, MUSOTTO Y ROMÁN GIMÉNEZ.
  • Jueves 2, 21:30 h s en Crudo (Alsina y Cervantes): JAMMETA/Cuarteto de jazz.
  • Viernes 3, 22:15 hs en Cervecería María (Newton y Pellegrini): DHARMA.
  • Viernes 3, 22 hs en Madison (Bahía Blanca Plaza Shopping): RESISTENTES GIPSY JAZZ.
  • Sábado 4, 22 hs en Bahía Blanca Plaza Shopping: PATRICIA RÉGOLI JAZZ GROUP.
  • Domingo 5, 22:15 hs en Cervecería María (Newton y Pellegrini): INDIGO/Trío instrumental.


Además, en el marco de las actividades, el sábado 4 a las 20 hs, OAS presentará unafunción especial que combina la música sinfónica con la energía del jazz, en el Teatro Gran Plaza. 

Bajo la dirección del maestro titular Luis Belforte, y la participación como solista de clarinete, Raphael Gonzalez, se desarrollará un repertorio que incluye las siguientes obras: “Tres preludios de George Gershwin” (con arreglos de Rozemond); “La tumba de Couperin” de Maurice Ravel; “Primera Rapsodia para clarinete y orquesta” de Claude Debussy; entre otras. 

Las entradas tienen un valor desde $15.000 y pueden adquirirse en la boletería del teatro (Alsina 170).

Programación completa y más detalles de cada evento en: https://teatromunicipal.bahia.gob.ar/semana-del-jazz/ y en la app Bahía Buen Plan.

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