Convocatoria a instituciones para desfilar durante el acto del 9 de Julio

El Municipio de Bahía Blanca invita a todas las instituciones de la ciudad a participar del desfile cívico-militar que se desarrollará con motivo de conmemorarse el 210º aniversario de la Declaración de la Independencia.

El acto central se desarrollará el jueves 9 de julio, a partir de las 11, siendo el punto central en Alem y Sarmiento. El desfile se extenderá por la citada avenida desde calle Paraguay hasta el Teatro Municipal.

Las delegaciones interesadas en participar deben inscribirse en el siguiente link:https://www.bahia.gob.ar/9dejulio/. Cierre de inscripción: 3 de julio.

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Categorías y pautas:

A pie:

-Horario de formación: a las 10 en Alem y 19 de Mayo.

-Máximo de 30 personas por delegación.

-Llevar cartel distintivo/banderas.

Con moto/auto:

-Horario de formación: a las 10 Alem y Córdoba.

-Máximo de 5 vehículos por delegación

-Uso obligatorio de casco para las motos

-Se prohíben vehículos con escapes modificados o motores ruidosos para mantener la tranquilidad del lugar

A caballo:

-Horario de formación: a las 10 en Alem y Córdoba.

-Máximo de 10 caballos por delegación.

Scouts, guías y exploradores:

-Horarios de formación: a las 10 en Alem y Caronti.

-Máximo de 100 chicos por delegación.

Para más información, comunicarse con el área de Relaciones Institucionales del Municipio al 4594000 (internos 2339 / 2397 / 2998), días hábiles de 8 a 14.