Campaña “Me cuido, me hago el PAP”, una práctica simple que puede salvar vidas

El test de PAP (Papanicolaou) es un estudio sencillo, rápido y gratuito que permite detectar de manera temprana lesiones en el cuello del útero, incluso antes de que se conviertan en cáncer. Realizarlo periódicamente es una de las herramientas más efectivas para la prevención y el cuidado de la salud.

Por eso, el Municipio lleva a cabo la campaña “Me cuido, me hago el PAP”, que se desarrolla todos los terceros miércoles de cada mes en distintos Centros de Salud municipales.

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Este miércoles 17 de junio, la atención se brindará en los siguientes espacios:

Centro de Salud Milstein (Baigorria y Los Tamariscos), de 8 a 14 hs.

Centro de Salud Favaloro (Jujuy y Chancay), de 8 a 15 hs.

Centro de Salud Miramar (Laudelino Cruz 1892), de 8 a 12 hs.

Centro de Salud Piñeiro (Adrián Veres y Martín Gil), de 8 a 11 y de 13 a 17 hs.

Unidad Sanitaria Anchorena (3 de febrero 1658), de 8 a 11 hs.

Unidad Sanitaria M. Moreno (Mendoza 1250), de 8 a 12 hs.

CIC Spurr (Esmeralda 1450), de 9 a 15 hs.

Centro de Salud Norte (Vieytes 2616), de 13 a 17 hs.

Centro de Salud Leonor Capelli (Lautaro y Paul Harris, Ing. White), de 8 a 14 hs.

Atención gratuita y por orden de llegada. Requisitos para realizarse el estudio:

No estar menstruando.

No haber mantenido relaciones sexuales durante las 48 horas previas.

No utilizar óvulos ni cremas vaginales en las 48 horas previas.



Cuidarte también es prevenir. Acercate al Centro de Salud más cercano y hacete el PAP.