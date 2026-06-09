Convocatoria a instituciones para participar del desfile del 9 de Julio
Las delegaciones interesadas en participar deben inscribirse en el siguiente link: https://www.bahia.gob.ar/9dejulio/. Cierre de inscripción: 3 de julio.
El Municipio de Bahía Blanca invita a todas las instituciones de la ciudad a participar del desfile cívico-militar que se desarrollará con motivo de conmemorarse el 210º aniversario de la Declaración de la Independencia.
El acto central se desarrollará el jueves 9 de julio, a partir de las 11 en Av. Alem y Sarmiento. El desfile se extenderá por avenida Alem, desde calle Paraguay hasta el Teatro Municipal.
Las delegaciones interesadas en participar deben inscribirse en el siguiente link: https://www.bahia.gob.ar/9dejulio/. Cierre de inscripción: 3 de julio.
Categorías y pautas:
A pie:
-Horario de formación: a las 10 en Av. Alem y 19 de Mayo.
-Máximo de 30 personas por delegación.
-Llevar cartel distintivo/banderas.
Con moto/auto:
-Horario de formación: a las 10 Av. Alem y Córdoba.
-Máximo de 5 vehículos por delegación.
-Uso obligatorio de casco para las motos.
-Se prohíben vehículos con escapes modificados o motores ruidosos para mantener la tranquilidad del lugar.
A caballo:
-Horario de formación: a las 10 en Av. Alem y Córdoba.
-Máximo de 10 caballos por delegación.
Scouts, guías y exploradores:
-Horarios de formación: a las 10 en Av. Alem y Caronti.
-Máximo de 100 chicos por delegación.
Para más información, comunicarse con el área de Relaciones Institucionales del Municipio al 4594000 (internos 2339 / 2397 / 2998), días hábiles de 8 a 14.