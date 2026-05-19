Nuevo programa de gestión integral de residuos "Bahía Limpia"
El programa se despliega en tres líneas de trabajo estratégico para abordar la problemática de los residuos desde todos sus ángulos.
“Bahía Limpia” combina inversión en equipamiento, control ciudadano, sanciones estrictas y el fortalecimiento de la conciencia ambiental, para promover una ciudad más limpia y sustentable.
El programa se despliega en tres líneas de trabajo estratégico para abordar la problemática de los residuos desde todos sus ángulos:
*Bahía sin basurales: orientado a la erradicación progresiva de basurales a cielo abierto a través de intervenciones específicas que incluyen operativos de limpieza y recolección de residuos, saneamiento del área intervenida, disposición segura del material retirado y acciones de recuperación del espacio público.
*Sistema de gestión de grandes residuos: para abordar de manera específica la problemática asociada a los residuos de gran porte generados en los hogares, tales como muebles en desuso, restos de poda, escombros, colchones y chatarra.
*Bahía Recicla: para revalorizar los residuos reciclables y promover una gestión ambientalmente responsable, fortaleciendo el sistema de recuperación de materiales y fomentando la separación de residuos en origen.
Para su efectividad, estas líneas de trabajo necesitan del compromiso de cada vecino y vecina. Por eso, enviando un WhatsApp al número 2915090321 se puede:
*Reportar basurales.
*Denunciar vecinos arrojando basura en lugares indebidos.
*Solicitar turno de retiro de residuos de gran porte.
*Consultar las bateas disponibles durante el fin de semana.
*Consultar información sobre recolección de residuos secos.
Construir una Bahía Blanca más limpia es una tarea de todos.