Nuevo programa de gestión integral de residuos "Bahía Limpia"

“Bahía Limpia” combina inversión en equipamiento, control ciudadano, sanciones estrictas y el fortalecimiento de la conciencia ambiental, para promover una ciudad más limpia y sustentable.



El programa se despliega en tres líneas de trabajo estratégico para abordar la problemática de los residuos desde todos sus ángulos:



*Bahía sin basurales: orientado a la erradicación progresiva de basurales a cielo abierto a través de intervenciones específicas que incluyen operativos de limpieza y recolección de residuos, saneamiento del área intervenida, disposición segura del material retirado y acciones de recuperación del espacio público.



*Sistema de gestión de grandes residuos: para abordar de manera específica la problemática asociada a los residuos de gran porte generados en los hogares, tales como muebles en desuso, restos de poda, escombros, colchones y chatarra.



*Bahía Recicla: para revalorizar los residuos reciclables y promover una gestión ambientalmente responsable, fortaleciendo el sistema de recuperación de materiales y fomentando la separación de residuos en origen.



Para su efectividad, estas líneas de trabajo necesitan del compromiso de cada vecino y vecina. Por eso, enviando un WhatsApp al número 2915090321 se puede:



*Reportar basurales.

*Denunciar vecinos arrojando basura en lugares indebidos.

*Solicitar turno de retiro de residuos de gran porte.

*Consultar las bateas disponibles durante el fin de semana.

*Consultar información sobre recolección de residuos secos.



Construir una Bahía Blanca más limpia es una tarea de todos.