Plan Calor 2026 - inscripciones abiertas
El proceso de inscripción al Plan Calor ya está abierto a través de la aplicación MiBahía y en los Puntos de Asesoramiento habilitados para anotarse.
El programa Plan Calor acompaña a vecinos y vecinas en condiciones de vulnerabilidad durante los meses más fríos.
Brinda así el acceso seguro a recursos para calefaccionarse (como garrafas, leña, frazadas o kits de invierno), y forma parte del plan "Bahía Abriga" del Municipio, que cuida a quienes más lo necesitan durante el invierno.
El proceso de inscripción al Plan Calor ya está abierto a través de la aplicación MiBahía y en los Puntos de Asesoramiento habilitados para anotarse.
En cada espacio, la atención es de 10 a 14 hs:
Miércoles 20:
- Centro Tierras de Don Bosco (Calvo 1899).
- Sociedad de fomento Villa Miramar (Laudelino Cruz 1801).
- Club Calvento (Pasaje Calvento y Pacífico).
- Sociedad de fomento KM5 (Maldonado 661).
Viernes 22:
- Sociedad de fomento Don Bosco (D’Orbigny 2578).
- Merendero Los Principitos (Necochea y Algarrobo, 13:30 a 15:30 hs).
Miércoles 27:
- Centro de Salud VHG (Malharro y Marcos Mora).
- Pec Infancias (Sáenz Peña 2134).
Hay tiempo de anotarse hasta el 31 de mayo. Una vez inscriptos, recibirán comunicación vía mensaje de texto o mail, lo que cada uno elija