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Plan Calor 2026 - inscripciones abiertas

El proceso de inscripción al Plan Calor ya está abierto a través de la aplicación MiBahía y en los Puntos de Asesoramiento habilitados para anotarse.

El programa Plan Calor acompaña a vecinos y vecinas en condiciones de vulnerabilidad durante los meses más fríos.

Brinda así el acceso seguro a recursos para calefaccionarse (como garrafas, leña, frazadas o kits de invierno), y forma parte del plan "Bahía Abriga" del Municipio, que cuida a quienes más lo necesitan durante el invierno.

El proceso de inscripción al Plan Calor ya está abierto a través de la aplicación MiBahía y en los Puntos de Asesoramiento habilitados para anotarse.

En cada espacio, la atención es de 10 a 14 hs:

Miércoles 20:

  • Centro Tierras de Don Bosco (Calvo 1899).
  • Sociedad de fomento Villa Miramar (Laudelino Cruz 1801).
  • Club Calvento (Pasaje Calvento y Pacífico).
  • Sociedad de fomento KM5 (Maldonado 661).

Viernes 22:

  • Sociedad de fomento Don Bosco (D’Orbigny 2578).
  • Merendero Los Principitos (Necochea y Algarrobo, 13:30 a 15:30 hs).

Miércoles 27:

  • Centro de Salud VHG (Malharro y Marcos Mora).
  • Pec Infancias (Sáenz Peña 2134).

Hay tiempo de anotarse hasta el 31 de mayo. Una vez inscriptos, recibirán comunicación vía mensaje de texto o mail, lo que cada uno elija

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