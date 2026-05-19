Plan Calor 2026 - inscripciones abiertas

El programa Plan Calor acompaña a vecinos y vecinas en condiciones de vulnerabilidad durante los meses más fríos.



Brinda así el acceso seguro a recursos para calefaccionarse (como garrafas, leña, frazadas o kits de invierno), y forma parte del plan "Bahía Abriga" del Municipio, que cuida a quienes más lo necesitan durante el invierno.



El proceso de inscripción al Plan Calor ya está abierto a través de la aplicación MiBahía y en los Puntos de Asesoramiento habilitados para anotarse.



En cada espacio, la atención es de 10 a 14 hs:



Miércoles 20:

Centro Tierras de Don Bosco (Calvo 1899).

Sociedad de fomento Villa Miramar (Laudelino Cruz 1801).

Club Calvento (Pasaje Calvento y Pacífico).

Sociedad de fomento KM5 (Maldonado 661).

Viernes 22:

Sociedad de fomento Don Bosco (D’Orbigny 2578).

Merendero Los Principitos (Necochea y Algarrobo, 13:30 a 15:30 hs).

Miércoles 27:

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Centro de Salud VHG (Malharro y Marcos Mora).

Pec Infancias (Sáenz Peña 2134).

Hay tiempo de anotarse hasta el 31 de mayo. Una vez inscriptos, recibirán comunicación vía mensaje de texto o mail, lo que cada uno elija