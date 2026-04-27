24° Semana de Vacunación de las Américas
El Municipio adhiere a la 24° Semana de Vacunación de las Américas denominada “Inmunización para todos”, impulsada por la OMS que se celebra hasta el 2 de mayo.
En este marco, se ofrecerán jornadas de vacunación especiales y gratuitas, con el objetivo de intensificar la vacunación en todas las etapas de la vida (niñas y niños, jóvenes, adultos mayores, gestantes).
Cronograma establecido:
Lunes 27:
- Para adolescentes entre 11 y 15 años: de 9 a 15 hs en Centro comunitario Natan III, Vila Caracol (Holdich 2450).
- Para adultos jóvenes y personas mayores: de 8 a 13 hs en Unidad Sanitaria Tiro Federal (Pellegrini 638).
Martes 28:
- Para adultos y embarazadas: de 8.30 a 13 hs en Unidad Sanitaria Barrio Latino (Lugones 46).
- Para embarazadas: de 8.30 a 13.30 hs en Unidad Sanitaria Anchorena (3 de febrero 1658).
- Para adultos jóvenes y personas mayores: de 8 a 12 hs en Centro de Salud Cerri (25 de mayo 396).
Miércoles 29:
- Para niños, niñas y menores de 24 meses: de 8 a 18 hs en Unidad Sanitaria Cabildo (Alberti 215).
- Para adultos jóvenes y personas mayores: de 8.30 a 13.30 hs en Unidad Sanitaria Villa Ressia (Misiones 1570).
- Para adultos jóvenes y embarazadas: de 8 a 13 hs en Unidad Sanitaria Barrio Rivadavia (Estados Unidos 503).
Jueves 30:
- Para niños y niñas de 2 a 24 meses: de 9 a 15 hs en Unidad Sanitaria 12 de Octubre (Humboldt 3758).
- Para adultos jóvenes y embarazadas: de 8 a 15 hs en Centro de Salud Leonor N. De Capelli (Lautaro y Harris, Ing. White).