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Municipio de Bahía Blanca.

Jornada intensiva de castración por el Día del Animal

El sábado 25 de abril, se llevará a cabo una jornada extraordinaria de castración de perros y gatos.

A partir de las 8 AM en la Unidad Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350), por orden de llegada, se operarán 30 caninos y 30 felinos.

Los animales deben ser mayores de 6 meses, las hembras tienen que haber pasado 2 meses desde la última parición y estar sin amamantar. Las perras NO pueden estar en celo ni preñadas.

Cuidados prequirúrgicos: ayuno sólido de 8 horas y líquido de 2, llevar los perros con collar y correa y los gatos en transportadoras o contenidos de manera segura.

El Día del Animal se celebra en el país cada 29 de abril y tiene como objetivo concientizar sobre sus derechos, promoviendo la convivencia responsable y combatiendo el maltrato y el abandono. En este marco, la iniciativa se inscribe en el compromiso del Municipio con el control de la población animal.

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