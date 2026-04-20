Jornada intensiva de castración por el Día del Animal

A partir de las 8 AM en la Unidad Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350), por orden de llegada, se operarán 30 caninos y 30 felinos.

Los animales deben ser mayores de 6 meses, las hembras tienen que haber pasado 2 meses desde la última parición y estar sin amamantar. Las perras NO pueden estar en celo ni preñadas.

Cuidados prequirúrgicos: ayuno sólido de 8 horas y líquido de 2, llevar los perros con collar y correa y los gatos en transportadoras o contenidos de manera segura.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Día del Animal se celebra en el país cada 29 de abril y tiene como objetivo concientizar sobre sus derechos, promoviendo la convivencia responsable y combatiendo el maltrato y el abandono. En este marco, la iniciativa se inscribe en el compromiso del Municipio con el control de la población animal.