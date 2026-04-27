Ciclismo: Matías Pollio se subió al podio en el Argentino para masters

Pollio (de amarillo), junto a Martín Alcazar (a la postre campeón) y Nicolás Quiroga. Foto: Pasión por el ciclismo

El puntaltense Matías Pollio se consagró subcampeón argentino de ruta en la categoría Master A1, en el certamen nacional desarrollado en el autódromo de Olavarría.

El ganador de la mención anual Bicicleta de Plata 2025 obtuvo el mejor resultado de la delegación de la Federación del Sud que tomó parte del certamen en sus modalidades pelotón y contrarreloj individual.

Pollio protagonizó una fuga en la prueba en línea de 102,900 kilómetros junto a Martín Alcazar (a la postre campeón) y Nicolás Quiroga (tercero), ambos pedalistas de Pueblo de la Paz.

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El segundo mejor resultado de la Federación del Sud fue para el pringlense Juan Mandrini, quien concluyó cuarto en la prueba en pelotón de master D1.

Estos fueron los resultados donde participaron los ciclistas de nuestro medio:

Master A1 (pelotón): Martín Alcázar (Pueblo de la Paz), 2) Matías Pollio (Del Sud), 3) Nicolás Quiroga (Pueblo de la Paz).

Master A2 (pelotón): Luis Sallago (Acoba), 2) Emmanuel García (Catamarca), 3) Darío Tarabella (Acoba), 8) Daniel Espinoza (Del Sud).

Master B1 (pelotón) 1) Jorge Lassalle (Pueblo de la Paz), 2) Diego Torres (Acinoba), 3) Lucas Rico (Pueblo de la Paz), 21) Guillermo Erro (Del Sud).

Master B1 (contrarreloj): 1) Jesús Flores (Neuquén), 20m 00s; 2) Jaime Ponce de León (Olavarría), 21m 04s; 3) Alejandro Río (Acoba), 21m 21s; 7) Guillermo Erro (Del Sud), 21m 41s.

Master B2 (pelotón): 1) Jorge Malerba (Chubut), 2) Jorge Roldán (Acinproba), 3) Guido Copello (Pueblo de la Paz), 22) Carlos Aguilar (Del Sud).

Master D1 (pelotón): 1) Miguel Ocanto (Mar y Sierras), 2) Javier Cieri (Acinoba), 3) Néstor Varela (Junín), 4) Juan Mandrini (Del Sud), 6) Sergui Sedrán (Del Sud), 10) Walter Blázquez (Del Sud), 15) Carlos Mandrini (Del Sud), 35) Miguel Churrarín (Del Sud).

Master D1 (contrarreloj): 1) Gustavo Díaz (Mar y Sierras), 11m 33s; 2) Hugo Pecorale (Mar y Sierras), 11m 40s; 3) Walter Tenazi (Mar y Sierras), 11m 41s; 7) Carlos Mandrini (Del Sud), 12m 05s; 8) Juan Mandrini (Del Sud), 12m 08s; 10) Sergio Sedrán (Del Sud),12m 17s.

Damas B (pelotón): 1) Mónica Yaczuk (Chaco), 2) Mariana Beccaglia (Acoba), 3) Paola Sosa (Corrientes), 18) Ana Tarruella (Del Sud).