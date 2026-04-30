Bahía Abriga 2026: el Municipio refuerza su presencia para cuidar a cada vecino durante el invierno

Esta iniciativa está integrada por los programas Plan Calor, Acompañamiento a Personas en Situación de Calle, Casa x Casa, Vacunación estacional, Postas IRAB, Telemedicina, y una campaña de prevención de intoxicación por Monóxido de Carbono.

“Esta es una reafirmación de un gobierno que intenta reflejar las mismas cualidades de la comunidad que representa. Tenemos la suerte de vivir en Bahía Blanca, una ciudad que demostró en los momentos más difíciles resiliencia, solidaridad, espíritu colectivo y que cuidó y no le soltó la mano a nadie. Este gobierno tampoco lo va a hacer”, afirmó el intendente Federico Susbielles.



Acciones de salud:

Casa x Casa:

Su objetivo principal es prevenir infecciones respiratorias agudas bajas en niñas y niños del partido de Bahía Blanca, y promover hábitos saludables, para disminuir así la morbi-mortalidad infantil, a través de visitas domiciliarias. Cada 25 visitas, se evita una internación por infecciones respiratorias.

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Vacunación estacional:

Se aplican vacunas y se readecua la campaña a la búsqueda activa de población objetivo.

Postas IRAB (Infecciones Respiratorias Agudas Bajas):

Atención primaria rápida de niños menores de 6 años con síntomas respiratorios como bronquiolitis o neumonía. Ofrecen diagnóstico, tratamiento y seguimiento, incluyendo internación abreviada para evitar saturar hospitales.

Telemedicina:

Guardia virtual para casos de baja complejidad, a través de la aplicación MiBahía, tiene una atención tanto pediátrica como adulta, los 7 días a la semana, las 24 horas del día.



Acciones sociales:

Plan Calor:

Busca acompañar a personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Su propósito es contribuir al bienestar y la calidad de vida promoviendo el acceso seguro y de calidad a recursos que permitan calefaccionarse.

El proceso de inscripción ya está abierto a través de la aplicación MiBahía. Hay tiempo hasta el 31 de mayo. Una vez que se inscriban, van a recibir comunicación vía mensaje de texto o mail, lo que cada persona elija. Además, habrá Puntos de Asesoramiento habilitados para anotarse.

Acompañamiento a Personas en Situación de Calle:

Política pública sostenida durante todo el año y reforzada en la temporada invernal. Se aumentaron las plazas disponibles en el parador Papa Francisco, espacio de resguardo.

Entrega de viandas, y refuerzo de las recorridas en la noche/madrugada para una colación caliente o entrega de mantas. Guardia Social activa a través del 109.



Seguridad:

Como cada año, la Dirección de Defensa Civil ofrecerá capacitaciones para prevenir intoxicaciones por Monóxido de Carbono. Se pueden solicitar por mail a defcivilcapacitaciones@gmail.com o al tel 291 4563660.

Además, se difunde una campaña de concientización en medios de comunicación para promover acciones de prevención.

Estos anuncios fueron encabezados por el intendente Federico Susbielles, quien estuvo acompañado por Diego Palomo, director de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat; Federico Bugatti, secretario de Salud; Romina Pires, secretaria de Políticas Sociales; María Delia Álvarez, subsecretaria de Desarrollo Social y Territorial; y Sebastián Sepúlveda, director de Defensa Civil.