El Municipio presentó “Bahía Limpia”, un programa integral para transformar la gestión ambiental y urbana

La presentación formal se realizó esta mañana y estuvo a cargo del intendente Federico Susbielles acompañado por la secretaria de Gobierno, Florencia Molini, el Juez de Faltas, Carlos Salgado, el secretario de Delegaciones Ignacio Caspe, director de la Agencia de Seguridad, Martín Pacheco y el subsecretario de Ambiente, Emiliano Loggiaco.

Sobre la implementación de “Bahía Limpia”, el intendente afirmó que “pretendemos tener una ciudad más limpia, más ordenada” y para llegar a ese propósito“incorporamos 10 camiones por un monto total de 350 millones de pesos”.

Asimismo el jefe comunal afirmó que “estamos en un proceso de licitación, en el marco de una compra de 10 bateas y dos camiones Roll Off, con lo que hablamos de una inversión de más de 900 millones de pesos”.

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“El municipio viene trabajando arduamente: ha logrado bajar el 50% la cantidad de basurales a cielo abierto que estaban en la ciudad al inicio de nuestra gestión; venimos de un año también de muchísima carga, de mucho trabajo, donde hemos logrado levantar 300.000 toneladas; es decir más de 4 veces lo que habitualmente se genera en materia de residuos, pero obviamente no estamos conformes, como tampoco está conforme nuestra ciudadanía y queremos seguir avanzando en esta línea”, sostuvo.

“Por eso vamos a trabajar de forma mancomunada con los vecinos. En primer lugar facilitando la posibilidad de que puedan comunicarse para poder disponer los residuos de gran porte, que muchas veces hoy sacan de una manera inadecuada o en lugares no permitidos, pero vamos a facilitar también las posibilidades para que puedan hacerlo, para que también puedan denunciar a través de WhatsApp a cualquier vecino que no esté cumpliendo con su responsabilidad cívica y que está sacando en lugares y en momentos o en disposiciones inadecuadas la basura”.

“Y vamos a trabajar con el Tribunal de Faltas, por un lado, en hacer cumplir la normativa vigente, pero también junto al Concejo Deliberante para que las sanciones sean aún más duras para con quienes están incumbiendo en esta responsabilidad”, puntualizó el intendente Susbielles.

Además, el intendente destacó el rol que tendrá el Centro Único de Monitoreo para llevar adelante las sanciones: “es fundamental, principalmente, para detectar una falta, el CeUM brindará una herramienta para iniciar las acciones correspondientes”.

Por su parte Florencia Molini indicó que “la generación de residuos es una problemática estructural de las grandes ciudades de nuestro país y la nuestra no es una excepción y para abordar este problema estamos absolutamente convencidos que hay tres variables que se ponen en juego: una es la cuestión ambiental, otra es la responsabilidad del Municipio y una más que es fundamental, que es la participación ciudadana”.

“Es necesario planificar, es necesario redoblar el esfuerzo en trabajo y por eso es muy necesario generar una gran inversión, que es la que estamos presentando hoy en día, con este equipamiento y con otro que va a llegar a lo largo de este año y que nos va a permitir abordar esta problemática de manera integral”.

“Por otro lado, nosotros pensamos en otra línea para la disposición final de grandes residuos domiciliarios para que se puedan disponer de manera segura”, finalizó la secretaria de Gobierno.

Finalmente Carlos Salgado explicó que “la responsabilidad a partir del Tribunal de Falta, la Justicia de Falta de la Ciudad, será llevar adelante la implementación específica de las sanciones que merecen este tipo de actividades”.

“Contamos con la Ordenanza 19.374, que ordena el marco normativo sobre lo que es el tratamiento de residuos sólidos urbanos. Y por supuesto, cada vez que se detecte alguna situación, que vaya en contra de esta normativa, ahí vamos a estar para aplicar las sanciones correspondientes”, sentenció.

“Son multas que van a rondar entre los 800 mil pesos y los 80 millones de pesos.Esto tiene que ver con la gravedad del daño que se esté produciendo en esa actuación y, también por supuesto las reincidencias y los peligros que se generan”, concluyó Salgado.

Características de Bahía Limpia

El programa se despliega en tres líneas de trabajo estratégico para abordar la problemática de los residuos desde todos sus ángulos:

Bahía sin basurales: orientado a la erradicación progresiva de basurales a cielo abierto en el territorio de la ciudad a través de intervenciones específicas que incluyen operativos de limpieza y recolección de residuos, saneamiento del área intervenida, disposición segura del material retirado y acciones de recuperación del espacio público. Sistema de gestión de grandes residuos: para bordar de manera específica la problemática asociada a los residuos de gran porte generados en los hogares, tales como muebles en desuso, restos de poda, escombros, colchones y chatarra. Bahía Recicla para revalorizar los residuos reciclables y promover una gestión ambientalmente responsable, fortaleciendo el sistema de recuperación de materiales y fomentando la separación de residuos en origen.

Cabe mencionar que a través del WhatsApp 2915090321 los vecinos podrán reportar basurales, denunciar vecinos arrojando basura en lugares indebidos, solicitar turno de retiro de residuos de gran porte, consultar las bateas disponibles durante el fin de semana y consultar información sobre recolección de residuos secos.