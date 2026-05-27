Campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio

Las dosis son gratuitas y se encuentran disponibles en nuestra ciudad, en los distintos centros de salud y unidades sanitarias del partido. En https://bahia.gob.ar/salud/centrosvacunatorios/ se pueden consultar los puntos y horarios de atención de cada uno.



Está incluida en el Calendario Nacional desde el año 2024, y Argentina es uno de los 4 países de Latinoamérica que lleva adelante su implementación.



¿Qué hay que saber sobre la vacuna?



Se puede aplicar junto a otras vacunas del embarazo.

Se coloca en los meses de marzo a agosto, debido al mayor aumento de la circulación del virus.

Es una única dosis por embarazo.

Previene las formas graves de esta enfermedad respiratoria.