Campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio
Destinada a embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación, protege a recién nacidos de enfermedades graves como la bronquitis y la neumonía durante sus primeros 6 meses de vida.
Las dosis son gratuitas y se encuentran disponibles en nuestra ciudad, en los distintos centros de salud y unidades sanitarias del partido. En https://bahia.gob.ar/salud/centrosvacunatorios/ se pueden consultar los puntos y horarios de atención de cada uno.
Está incluida en el Calendario Nacional desde el año 2024, y Argentina es uno de los 4 países de Latinoamérica que lleva adelante su implementación.
¿Qué hay que saber sobre la vacuna?
- Se puede aplicar junto a otras vacunas del embarazo.
- Se coloca en los meses de marzo a agosto, debido al mayor aumento de la circulación del virus.
- Es una única dosis por embarazo.
- Previene las formas graves de esta enfermedad respiratoria.