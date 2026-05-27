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Municipio de Bahía Blanca.

Campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio

Destinada a embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación, protege a recién nacidos de enfermedades graves como la bronquitis y la neumonía durante sus primeros 6 meses de vida.

Las dosis son gratuitas y se encuentran disponibles en nuestra ciudad, en los distintos centros de salud y unidades sanitarias del partido. En https://bahia.gob.ar/salud/centrosvacunatorios/ se pueden consultar los puntos y horarios de atención de cada uno.

Está incluida en el Calendario Nacional desde el año 2024, y Argentina es uno de los 4 países de Latinoamérica que lleva adelante su implementación.

¿Qué hay que saber sobre la vacuna?
 

  • Se puede aplicar junto a otras vacunas del embarazo.
  • Se coloca en los meses de marzo a agosto, debido al mayor aumento de la circulación del virus.
  • Es una única dosis por embarazo.
  • Previene las formas graves de esta enfermedad respiratoria.

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