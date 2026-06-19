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Municipio de Bahía Blanca.

Espectáculos, shows musicales y propuestas culturales para el fin de semana

Cronograma completo del 19 al 21 de junio.

Teatro, cine e intervenciones artísticas:

*La epidemia de la danza
Viernes 19 – 20 hs – Biblioteca Rivadavia (Av. Colón 31)

Conferencia performática basada en hechos y danzas reales. Cuatro mujeres y un músico narran las tragedias, dolores y muertes de cuatro célebres bailarinas del siglo XX: Mary Wigman, Anna Pavlova, Isadora Duncan y Dore Hoyer. escrita y dirigida por Keila Braidot, la obra es coproducida entre el Teatro Cervantes y el Instituto Cultural. ENTRADAS AGOTADAS.

*Fuego y humo
Viernes 19 – 21 hs – Teatro ATS (Garibaldi 310)

Obra profunda inspirada en hechos de la Segunda Guerra Mundial. Autor y dirección: Jorge Bedini. Entradas: $12.000 anticipadas al 291 4612191 o $15.000 en puerta.

*Improdelivery
Viernes 19 y sábado 20 – 20 hs – Teatro Variette (Villarino 214)

Improdelivery cumple 20 años y lo celebra con varias funciones en diferentes salas de Bahía Blanca. Este fin de semana, en Teatro Variette. Entradas al 291 4268467.

*Narraciones al instante
Viernes 19 – 19 hs – Rectorado UNS (Av. Colón 80)

Un espacio donde el público sugiere temas que serán narrados inmediatamente, siendo cada  función única e irrepetible. Elenco: Robby Gutiérrez, Pablo Fiordelmondo, Flavio Meles y Jorge Ricardo Mux. Entrada libre y gratuita.

*ARLEQUINADAS
Viernes 19 – 21:30 hs – Centro Cultural La Panadería (Lamadrid 544)

Teatro + música en vivo, todo junto en escena. “Un arlequín. Todos los arlequines. Una torta Todas las tortas y su repartija. El hambre se mete, se cuela, y todos nuestros intentos de querer tener una porción empuñando tenedores que no pinchan ni cuchillos que no cortan”. Entradas: $18.000 anticipadas y $20.000 en puerta, más info en https://cclapanaderia.com/.

*Historias Argentinas
Sábado 20 – 19 hs- Teatro ATS (Garibaldi 310)

Espectáculo literario interactivo para disfrutar de buenas historias, por el escritor y docente Edgardo Epherra. Entradas: $10.000 anticipadas al 291 5750286 y $12.000 en puerta.

*El deseo – lo que se deja entrever
Sábado 20 – 20 hs – Espacio Kánika (Belgrano 249, altos)

El deseo es extravagante e inaprensible. Juega bromas a quien pretenda descifrarlo. Despista y, al mismo tiempo, promueve artificios que funcionan como brújulas para hacer, pensar, gozar y reproducir. Entradas anticipadas al 291 5661013.

*Te pido mil disculpas – Show de stand up de Ceci Hace y Nahuel Ivorra
Sábado 20 – 21 hs – Teatro Gran Plaza (Alsina 170)

“En un mundo donde todos opinan de cualquier cosa, nosotros no queriamos ser menos y nos sumamos a esa, te pido mil disculpas”. Entradas: desde $35.000, disponibles en https://www.standupargentina.com.ar/events/te-pido-mil-disculpas-en-bahia-blanca-3.

*Frío en la Panza
Sábado 20 – 21 hs – Centro Cultural La Panadería (Lamadrid 544)

Una extraña conjunción entre el absurdo y el grotesco, dónde el juego de una pareja a matar y morir, se repite infinitamente. Entradas: $15.000 anticipadas, $20.000 en puerta, más info en https://cclapanaderia.com/.

*Escándalo al plato
Sábado 20 – 21:30 hs – Lisboa Espacio Cultural (Portugal 506)

Show de humor transformista a cargo de Diego Martínez Leota. Canciones, lecturas, humor y sabores compartidos. Entradas con reserva.

*Ciclo cine y vermú: proyección de Castle in the Sky & Ninfómana 
Domingo 21 – 19 y 21:30 hs – La Esquina Otto (Lavalle 426)

Se proyectan a las 19 hs Castle in the Sky (Studio Ghibli), y a las 21:30 hs Ninfómana (Lars von Trier). Entrada: $3.000 por película.

*ABRACADABRA, esto no es magia
Domingo 21 – 16 hs – Centro Cultural La Panadería (Lamadrid 544)

Espectáculo infantil para toda la familia Todas las mañanas Papafrita dice palabras mágicas para empezar el día, pero hoy se equivocó y comete un gran error, ¿podrá solucionarlo?. Entradas: $10.000, más info en https://cclapanaderia.com/.

*Agropeña presenta “AY PATRIA MÍA”
Domingo 21 – 19 hs – Aula Magna UNS (Av. Colón 80)

Una recreación de la obra perdida de los reconocidos artistas argentinos Suma Paz y Máximo Aguirre. Ofrece un recorrido por la música, la poesía y las tradiciones populares vinculadas a la identidad nacional. Entrada libre y gratuita, con opción a un bono contribución. Formulario válido para la reserva de UNA entrada, disponible en este link.

*Cama 5
Domingo 21 – 20 hs – Espacio Kánika (Belgrano 249, altos)

Dos hombres encerrados en una habitación reflexionan sobre la vida y la muerte, la locura y la cordura, en un tiempo de soledades infinitas. Dirección: Fernando Santiago. Dramaturgia: Pablo Duca. Actúan: Pablo Duca y Astor Vitali. Entradas: $15.000 anticipadas, $12.000 jubilados y quienes consideren, $20.000 en puerta. Descuento UMSur.

*El Inicio de lo Prohibido (Cuentos Eróticos)
Domingo 21 – 20:30 hs – Café Cultural Don Osvaldo (Lamadrid 544)

Propuesta de narración oral escénica con alta temperatura: “El inicio de lo Prohibido”. Cuentos eróticos para adultos para dejarse llevar por el poder de la palabra, la seducción y los misterios de la noche. Entradas: $8.000, más info en https://cclapanaderia.com/.

Shows y música en vivo:

*Concierto del Coro Estable
Viernes 19 – 19 hs – Iglesia Santa Rita (La Falda y Sarmiento)

Bajo la dirección de su maestra titular Constanza Piqué Bazzano, se ofrecerá un programa con obras maestras del Romanticismo en un concierto solidario. Entrada libre y gratuita. Se invita al público a colaborar con un alimento no perecedero (se solicita especialmente arroz parboil, tomate triturado, caldos, condimentos, sal y aceite), destinado a Cáritas Parroquial. 

*Rey Garufa y sus Timadores – obras cumbres & inéditos
Viernes 19 – 21 hs- Teatro Rossini (Mitre 225)

La banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, formada en 2008 en Tandil, vuelve a Bahía. ENTRADAS AGOTADAS.

*Viernes de funk
Viernes 19 – 21 hs – La Macanuda (Moreno 223)

Espacio de encuentro, musical y creativo desde el funk y lo que surja, a partir del juego de la improvisación. Habrá batería, amplificador de bajo y de guitarra, mics de voces y soporte de teclado. Entrada a la gorra. 

*Marcia Iglesias y La Marea
Viernes 19 – 21:30 hs – Café Cultural Don Osvaldo (Lamadrid 544)

Canciones creadas desde la simpleza más pura y comprometida de nuestro ser. Un encuentro donde todos los géneros musicales vibran en una exquisitez armónica que estremece. Entradas: $9.000, más info en https://cclapanaderia.com/.

*Peña de Folklore Josefina Queirolo & Tetu Torres
Viernes 19 – 21:30 hs – Espacio Kánika (Belgrano 249, altos)

Presentación de folklore argentino que recorrerá distintas regiones de nuestro país a través de ritmos tradicionales como gato, chacarera, cueca y otros géneros representativos de nuestra música popular. Entradas: $10.000 anticipadas al 291 5661013 o $12.000 en puerta.

*VOSZ – Muestra de alumnos
Sábado 20 – 12:15 hs – Biblioteca Rivadavia (Av. Colón 31)

Una jornada llena de música, emoción y talento. Después de meses de trabajo, aprendizaje, emociones y muchísimas canciones, los alumnos de VOSz Estudio Fede Cumi, se suben al escenario para compartir todo lo que han construido con pasión, dedicación y mucho corazón. Entradas a la venta en Zelarrayán 1723, de 15 a 21 hs.

*Rufianes & Neuromuerte
Sábado 20 – 20 hs – Galpón Rock (Rondeau y Malvinas)

Entradas: $8.000 anticipadas y $10.000 en puerta.

*Concierto “Cuba, una poética utopía”
Sábado 20 – 20 hs – Aula Magna Rectorado UNS (Av. Colón 80)

La magia verbal de Guillén en Martínez Estrada. Música en un mar de sombras y aciertos, por Tempo Di Camerata (Alfredo Obiol, Gustavo Fernandez, Pablo C, Silvat). Entrada libre y gratuita. 

*Iara y amigues – concierto y micrófono abierto
Sábado 20 – 21 hs – La Macanuda (Moreno 223)

Encuentro con canciones del repertorio folklórico para cantar y bailar. Se pueden llevar instrumentos. Entradas: $6.000.

*Maiden Madness
Sábado 20 – 21 hs – So Fresh Multiespacio (12 de Octubre 1083)

Homenaje a Iron Maiden. Tres bandas a puro rock. Entradas: $13.000 anticipadas y $16.000 en puerta.

*”Bohemios” por Mauro Guiretti y Sergio Pacheco
Sábado 20 – 21:30 hs – Café Cultural Don Osvaldo (Lamadrid 544)

Dos compositores e intérpretes de pura cepa de nuestra música folklórica, presentan su nuevo trabajo, prometiendo un recorrido por canciones sinceras y profundas. Entradas: $9.000, más info en https://cclapanaderia.com/.

*Sentires de la Patagonia Norte, por Martín Skrt
Domingo 21 – 20 hs – Biblioteca Rivadavia (Av. Colón 31)

El compositor Martín Skrt, acompañado de su guitarra, presenta un recorrido poético-musical cargado de historia regional de la Patagonia Norte. Entradas: desde $12.000, disponibles en EntradaUno.com.

*Domingo de blues
Domingo 21 – 21 hs – La Macanuda (Moreno 223)

Participación abierta al público. Entrada al sobre.

Encuentros, muestras, talleres y otras actividades:

*Muestra “Archivo 404”
Hasta el martes 30 – 9 a 17 hs – Biblioteca Rivadavia (Galería Esther Serruya – Av. Colón 31)

Obras de Leandro Méndez. Entrada libre y gratuita.

*Muestra de fotografías “Imperceptible”
Hasta el martes 30 – Lunes a viernes de 8 a 17 hs – Centro Cultural Cooperativa Obrera (Zelarrayán 560)

Exposición de fotografías de Norma Rodríguez Caro. Entrada libre y gratuita.

*Avistaje de aves en el Campus Palihue UNS
Viernes 19 – 16 hs – Campus Palihue UNS (San Andrés 612)

Asistir con ropa y calzado cómodo para caminar. La duración estimada es de 1 hora y media. Se puede llevar cámara de fotos y/o binoculares, guías de identificación de aves, y mate. Punto de encuentro: entrada al Departamento de Agronomía (antes del estacionamiento).

*El mundo en una tarjeta de cartón
Viernes 19 – 18 hs – Museo y Archivo Histórico (Saavedra 951)

Una conversación a propósito del libro Vínculos Postales (Ediuns, 2025), con sus autoras Paula Caldo, Yolanda de Paz Trueba, Lucía Bracamonte, María de las Nieves Agesta, Marcela Aguirrezabala y Ana Miravalles, el coleccionista José Marcilese, la archivista Julieta Ferraggine y el fotógrafo Gustavo A. Pirola. ¿Por qué las postales fascinaron desde fines del siglo XIX? ¿Cómo circularon en Bahía y la zona? Traé las tuyas y sumate a compartirlas. Entrada libre y gratuita.

*Inauguración de la muestra “A la rebeldía no se renuncia”
Viernes 19 – 19 hs – 2Museos (Sarmiento 450)

Cerámicas de Natacha Gómez en la Microsala. Una muestra surgida del Laboratorio de Curaduría & Montaje con docentes de escuelas secundarias de orientación artística. Entrada libre y gratuita.

*Inauguración del espacio creativo El Jilguero 
Sábado 20 – 10 hs – Paraguay 418

Además de la presentación en público, la inauguración constará de la apertura del aula “Miguel Graziano”, la sala de lectura y el espacio multipropósito que estará abocado a la articulación de seminarios, entrevistas, charlas y conferencias con público mixto (virtual y presencial) y la posibilidad de conexión con referencias del arte, la ciencia y el pensamiento de cualquier parte del mundo. Entrada libre y gratuita.

*Intermareal
Sábado 20 – 14:30 a 17:30 hs – Muelle del Club de Pesca (Gral. Cerri)

Para celebrar el solsticio de invierno y el Día de la Bandera, una visita abierta al muelle del Club de Pesca de Cerri, junto a Tellus e Isla Invisible. Para conocer el intermareal y su fauna microscópica y a sumarnos a una performance con banderas.

*Exposición performance audiovisual
Sábado 20 – 16:30 a 19:30 hs – Plaza Rivadavia (junto al reloj) 

Vení a interactuar con la estatua, recibir una escarapela y recorrer la feria artesanal.

*Jam de contact improvisación
Sábado 20 – 18 a 21 hs – Pez Dorado (O’Higgins 578)

*Visitas guiadas a la Casa Museo Estrada
Domingo 21 – 15 a 18 hs – Museo Ezequiel Martínez Estrada (Av. Alem 908)

Entrada libre y gratuita.

*Recorrida por el Museo del Puerto
Domingo 21 – 15 a 19 hs – Museo del Puerto (Guillermo Torres 4180, Ing. White)

Este domingo no hay Ciclo Cocina, la Asociación de Amigas descansa para celebrar el día del padre, pero podés venir a recorrer el Museo.

Más información sobre la agenda cultural: https://www.bahia.gob.ar/agenda/ y en la nueva aplicación móvil “Bahía Buen Plan”. Está disponible para descargar desde Google Play Store, y permite consultar eventos, espectáculos, talleres, muestras, recitales, actividades para las infancias y propuestas culturales de distintos espacios de la ciudad.

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