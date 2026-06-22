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Operativos de tránsito

Entre el 16 y 21 de junio fueron retirados de circulación 26 potenciales conductores peligrosos al dar positivo en los respectivos tests de alcoholemia (22) y por consumo de estupefacientes (4).

La División de Control y Ordenamiento Urbano informó que entre el 16 y 21 de junio fueron retirados de circulación 26 potenciales conductores peligrosos al dar positivo en los respectivos tests de alcoholemia (22) y por consumo de estupefacientes (4).

En el citado lapso, se labraron 621 actas de comprobación, fueron retenidos 125 vehículos (60 automóviles ,58 motocicletas y 7 camionetas) y se realizaron 1285 controles de documentación.

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