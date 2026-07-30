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En vacaciones de invierno, Bahía es un buen plan

La grilla completa de actividades para chicos y grandes, está disponible en la web bahia.gob.ar/vacacionesdeinvierno2026 o en la aplicación móvil Bahía Buen Plan.

Hasta el domingo 2 de agosto, la ciudad se llena de actividades para disfrutar en familia. La grilla completa de actividades para chicos y grandes, está disponible en la web bahia.gob.ar/vacacionesdeinvierno2026 o en la aplicación móvil Bahía Buen Plan.

Propuestas gratuitas vinculadas al arte, el deporte, la cultura, la innovación y el turismo: talleres en museos, actividades para las infancias, funciones gratuitas de la Comedia Municipal, salidas en bici, paseos en el Bus Turístico y caminatas guiadas.

Además, Bahía Hub cuenta con propuestas sobre tecnología, astronomía e IA en sus laboratorios, y en los Puntos de Encuentro Comunitario hay cartelera artística, educativa, de deporte y de intercambio en cada barrio.

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