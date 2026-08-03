Bahía Blanca revierte la tendencia nacional con una reducción de la tasa de suicidios

En el marco del compromiso permanente del Municipio de Bahía Blanca con el abordaje integral de la salud mental a través de la consolidación de su Programa Integral de Salud Mental, una política pública creada en 2024 para garantizar el acceso al cuidado desde una perspectiva comunitaria, territorial e intersectorial, el intendente Federico Susbielles destacó el avance significativo en la prevención y atención de la problemática.

“En la Argentina los números de suicidio lamentablemente se han disparado. Son números dramáticos: están alcanzando hoy a 11,8 cada 100.000 habitantes, lo que implica un crecimiento del 21%”, explicó Susbielles.

“En Bahía Blanca, por el contrario, esos números son decrecientes, porque es una política pública que la trabajamos entre todos. Hemos pasado de 10 casos cada 100.000 habitantes a 7,5 desde que somos gestión municipal”, remarcó el intendente Susbielles, para luego agregar que esto es posible porque “tenemos un programa específico que trabaja en la materia. Creamos los primeros equipos territoriales de salud mental en las zonas de mayor incidencia, inauguramos el primer centro residencial para el abordaje de adicciones en el Hospital Penna en conjunto con la Provincia, y fortalecemos la prevención con el programa ‘Hablemos’ en clubes, escuelas y asociaciones civiles”.

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El jefe comunal, ratificó el rumbo de la gestión ante esta problemática: “Construir salud mental en comunidad es fundamental, y el Programa Integral de Salud Mental del Municipio trabaja firmemente en ello”, concluyó.

Las cifras enumeradas por el intendente surgen del informe “Situación epidemiológica de los intentos de suicidio, mortalidad y gestión de las trayectorias de cuidado en el partido de Bahía Blanca – período 2025” —elaborado por el Departamento de Epidemiología y Calidad, el Departamento de Salud Mental del Municipio y el equipo interdisciplinario de “Red de Vidas”.

Detalles de informe sobre el resultado de los trabajos realizados:

Reducción de la mortalidad por suicidio: mientras que en la Argentina la tasa media de suicidios alcanzó los 11,8 casos cada 100 mil habitantes (con un incremento nacional del 21%), en Bahía Blanca la tendencia se mantiene de manera decreciente. La tasa local de suicidios consumados bajó a 7,5 cada 100 mil habitantes , lo que representa una disminución de 2,5 puntos con respecto a los 10 casos cada 100 mil habitantes registrados al inicio de la gestión.

, lo que representa una registrados al inicio de la gestión. Caracterización de casos e intentos: del relevamiento de suicidios consumados se desprende que el 68% correspondió a hombres (mediana de edad: 42 años). Por su parte, la tasa de intentos de suicidio se situó en 124,2 cada 100 mil habitantes (455 notificaciones correspondientes a 414 personas), registrándose una mayor prevalencia en mujeres (66,8%, con un índice de feminidad de 2,03) y con mayor incidencia en jóvenes de entre 15 y 24 años .

(mediana de edad: 42 años). Por su parte, la tasa de (455 notificaciones correspondientes a 414 personas), registrándose una (66,8%, con un índice de feminidad de 2,03) y con mayor incidencia en . Georreferenciación y antecedentes: La mayor concentración de eventos se registró en el anillo pericéntrico, con núcleos máximos en las zonas sur y sudoeste.



Acciones territoriales y continuidad de cuidados

El Municipio puso en marcha diversos dispositivos y programas específicos: