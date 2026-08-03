Operativos de tránsito

Entre el 27 de julio y el 2 de agosto, fueron retirados de circulación 29 potenciales conductores peligrosos por dar positivo en los correspondientes test de alcoholemia (26) y de consumo de estupefacientes (3).

En el citado lapso, la División de Control y Ordenamiento Urbano retuvo 84 vehículos (43 automóviles, 36 motocicletas y 5 camionetas), registró 1955 controles de documentación y labró 498 actas de comprobación de tránsito.