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Operativos de tránsito

La División de Control y Ordenamiento Urbano retiró de circulación a 29 conductores por alcoholemia y consumo de estupefacientes en una semana donde se realizaron casi dos mil controles de documentación y se retuvieron 84 vehículos.

Entre el 27 de julio y el 2 de agosto, fueron retirados de circulación 29 potenciales conductores peligrosos por dar positivo en los correspondientes test de alcoholemia (26) y de consumo de estupefacientes (3).

En el citado lapso, la División de Control y Ordenamiento Urbano retuvo 84 vehículos (43 automóviles, 36 motocicletas y 5 camionetas), registró 1955 controles de documentación y labró 498 actas de comprobación de tránsito.

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