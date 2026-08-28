Alerta amarilla por tormentas: Bahía Blanca y la región, bajo advertencia del SMN

Bahía Blanca y distintos sectores del sudoeste bonaerense se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas para este sábado, de acuerdo con el pronóstico actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El aviso alcanza a la costa de Bahía Blanca, además de los distritos de Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso.

También comprende las zonas serranas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

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Según el organismo, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en períodos cortos, ráfagas intensas, granizo localizado y frecuente actividad eléctrica.

El SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, aunque advierte que esos registros podrían ser superados de manera puntual.

La situación meteorológica obliga a prestar especial atención tanto en Bahía Blanca y las ciudades y localidades costeras además de los sectores serranos, donde también rige la advertencia.

Qué implica el alerta

El nivel amarillo indica que pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Ante este escenario, el SMN recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones durante el desarrollo de las tormentas, especialmente ante la posibilidad de ráfagas fuertes, actividad eléctrica, granizo y lluvias intensas en períodos breves.