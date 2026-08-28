Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

El sábado llega con una sorpresa en el pronóstico para Bahía Blanca

Según Satelmet, la jornada comenzará fría y con cielo soleado, pero durante la tarde el tiempo se tornará inestable y podrían registrarse chaparrones.

Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

El sábado se presentará con temperaturas bajas durante la mañana, con una mínima estimada en 9 grados, aunque el cielo se mantendrá soleado a parcialmente soleado en Bahía Blanca, según el pronóstico de Satelmet.

Durante las primeras horas, el viento soplará de leve a moderado desde el Noroeste, con algunas ráfagas, a la vez que la visibilidad será buena.

Por la tarde, la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 21 grados, pero las condiciones comenzarán a desmejorar. Se espera un cielo más cubierto y probables chaparrones, con viento moderado y ráfagas de mayor intensidad.

Hacia la noche, el tiempo continuará nuboso e inestable, con una temperatura estimada en 11 grados cerca de la medianoche.

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE