En la cárcel de Villa Floresta realizaron mobiliario para el Hospital Muncipal

Personas privadas de la libertad de la cárcel de Villa Floresta realizaron distintos trabajos de carpintería y restauración destinados al área de Hematología y Oncología del Hospital Municipal “Leónidas Lucero” y a la ONG CEPRONISA (Centro de Promoción para una Niñez Saludable). La iniciativa permitió confeccionar y recuperar mobiliario para el establecimiento de salud.

La experiencia se desarrolló en la Unidad Penal Nº 4 de del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde llevaron adelante la confección y restauración de mobiliario con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Los trabajos incluyeron la realización de diecisiete lockers, dos estantes flotantes, un placard con puertas ciegas, nueve estantes para medicamentos y siete muebles de melamina.

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Además, se restauraron una repisa, cuatro mesas y diecinueve sillas.

La totalidad de los materiales necesarios para la fabricación y restauración del mobiliario fue provista por la empresa Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS), que acompañó la iniciativa destinada a fortalecer las condiciones de atención del establecimiento sanitario.

Los elementos fueron recibidos por Fernando Bono, en representación de TGS, y por Alejandra Blanco, Carolina Macagnani y Silvina Gherardi, personal del Hospital Municipal de Bahía Blanca.

La entrega estuvo a cargo del director de la Unidad Penal N°4, Inspector Mayor Jorge Aceval; el subdirector de Inclusión, Prefecto Emanuel Duarte; y el jefe de Talleres, Subprefecto Gastón Colato.

De esta manera, el trabajo realizado en los talleres de la Unidad se traduce en un aporte concreto para una institución de salud de la comunidad bahiense, promoviendo herramientas de capacitación laboral, compromiso y solidaridad.