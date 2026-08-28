Nuevos cortes de calles en Bahía Blanca por obras y tareas particulares

Una serie de cortes y restricciones de tránsito en distintos sectores de Bahía Blanca que se implementarán durante este fin de semana y la próxima semana dio a conocer el municipio bahiense.

Este sábado, de 8 a 11, habrá un corte total en Caseros y Remedios de Escalada por una tarea particular.

Durante ese período, la línea 513Ex circulará por Chacabuco, Matheu, Chiclana y luego retomará su recorrido habitual.

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En tanto, de 8 a 14, se restringirá el tránsito en Sixto Laspiur, entre Buenos Aires y La Plata, por trabajos de reparación y mantenimiento del puente del sector.

Las tareas continuarán desde el lunes 31 hasta el jueves 3 de septiembre, con una restricción de tránsito en el mismo tramo de Sixto Laspiur, entre las 8 y las 17.

Se recomienda circular con precaución, respetar la señalización y utilizar vías alternativas mientras duren las obras.