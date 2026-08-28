Condenaron a tres años en suspenso a la influencer que vendía un suplemento peligroso

La jueza federal de revisión Silvia Fariña homologó el acuerdo pleno presentado por las partes y condenó a Virginia Mercedes Ramos a tres años de prisión de ejecución condicional por la venta de mercaderías peligrosas para la salud y la falsificación de sellos oficiales, delitos que fueron considerados en concurso ideal.

La pena es de cumplimiento condicional, por lo que la influencer no irá a la cárcel. Sin embargo, deberá cumplir una serie de reglas de conducta durante el período establecido.

Entre las condiciones impuestas figura la obligación de fijar residencia e informar cualquier cambio de domicilio, además de entregar 10 kilos de carne por mes, durante cuatro meses, al merendero Agrupación Movimiento por los Niños, ubicado en Bicentenario 2052.

La resolución también establece una medida directamente relacionada con la actividad de Ramos en redes sociales. Deberá realizar tres videos o reels, uno por mes durante tres meses consecutivos, en sus cuentas de Instagram y Facebook.

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El objetivo de esa campaña será advertir a sus clientes y al público en general sobre los riesgos de consumir productos prohibidos por las autoridades sanitarias o que no cuenten con los registros correspondientes.

Cabe resaltar que la causa se originó a partir de una denuncia presentada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ante la División Delitos contra la Salud Pública de la Policía Federal Argentina.

La investigación estuvo vinculada con la comercialización del suplemento dietario en comprimidos presentado como quemador de grasas y ofrecido bajo el nombre “Quemador Natural Viking's Natural Gym”.

Según los análisis técnicos incorporados a la causa, el producto contenía sustancias peligrosas para la salud. Además, los envases llevaban un sello que simulaba acreditar una autorización de la ANMAT, aunque se determinó que era falsificado.

El expediente también había involucrado a otra mujer, acusada de participar en la comercialización del producto. Durante la investigación fueron entrevistadas personas que habían adquirido los comprimidos y que manifestaron haber sufrido distintos efectos adversos después de consumirlos, entre ellos mareos, migrañas intensas, taquicardia, desvanecimientos, retención de líquidos y constipación.

Los compradores también entregaron los envases, en los que figuraba la inscripción “Producto autorizado por ANMAT”.

La investigación tuvo como antecedente la disposición 6132/2025 del organismo sanitario nacional, mediante la cual se había prohibido en todo el país el uso, distribución y comercialización del producto.

Ahora, con la homologación del acuerdo, Ramos quedó condenada a tres años de prisión en suspenso. Como parte de las condiciones, deberá convertir sus propias redes sociales -el espacio desde el cual se promocionaba el producto- en el canal para realizar una campaña pública de concientización sobre los riesgos de consumir suplementos que no cuentan con autorización sanitaria.