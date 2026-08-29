Caso Del Valle: Insistirán por el abuso sexual ante la Cámara

"El próximo paso es la Cámara (Penal)", así confirmó Yamila Segovia que apelarán el fallo que en las últimas horas decretó la prescripción del delito de abuso sexual que se le imputaba a Alberto Martín Del Valle, ocurrido en 2009 en perjuicio de una menor de edad de Puan.

En la víspera el juez subrogante del Juzgado de Garantías N° 1, Guillermo Mércuri, rechazó el hábeas corpus formulado por la defensa de Del Valle.

El magistrado decidió mantenerlo privado de la libertad pero por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

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En tanto, por el caso del grave ataque sexual, coincidió con su colega Claudia Olivera en cuanto a que la acción penal está extinguida y ordenó el sobreseimiento por los hechos de abuso sexual agravado y aborto en grado de tentativa.

El magistrado respondió al pedido de la Cámara Penal (había dejado en suspenso el sobreseimiento al pedir profundizar los informes de antecedentes para saber si no se había interrumpido la prescripción) y aclaró que, tras extraerse las huellas dactilares actualizadas del sospechoso, se confirmó que no existían condenadas en su contra durante el tiempo de la fuga.

"Seguimos firmes en que hay argumentos para darle continuidad a la acción penal y avanzar sobre los otros delitos", agregó la joven abogada y familiar de la víctima.

Segovia impulsa la acusación como particular damnificada junto a sus colegas Norberto Filippini y Leonel Báez.