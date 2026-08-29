Investigan la muerte de una mujer en el macrocentro

La policía investiga las circunstancias en que se produjo esta mañana el fallecimiento de una mujer de 44 años que cayó al vacío desde un edificio ubicado en la zona del macrocentro, informaron fuentes oficiales.

Los voceros señalaron que el hecho se produjo alrededor de las 6, en el sector de Moreno y Terrada.

Tras un llamado al 911 acudieron al sitio efectivos del Comando de Patrulla, de la seccional Segunda y del servicio de emergencias Siempre.

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A partir de algunos elementos recolectados la principal hipótesis que manejan los investigadores es que se trató de un suicidio.

Por el caso se iniciaron actuaciones con intervención de la fiscalía en turno.

Para recibir asistencia en materia de prevención de suicidios se pueden comunicar a la línea 135.