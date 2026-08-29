Quedó filmado: un ladrón robó una moto en el barrio Universitario

Un delincuente robó anoche una moto de una propiedad del barrio Universitario y escapó con el vehículo a tiro por la vereda.

El hecho se produjo poco después de las 20.30, en la primera cuadra de calle Aguado, entre Ayacucho y Estomba.

Se trata de un rodado Honda XR 250cc., de color rojo, patente A049GNT.

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"Me la robaron anoche del portón de mi casa. Según me dijeron los vecinos, se trata de un muchacho de alrededor de 1,70 metros de altura", describió Emiliano.

Explicó que "se la llevaron a tiro. Algunas cámaras de seguridad de los vecinos tomaron el momento en que escapaba con mi vehículo".

Finalmente señaló que la sustracción fue denunciada en la seccional Segunda.