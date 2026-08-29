Accidentes viales, ese mal que no mejora

Una seguidilla de accidentes viales con saldos fatales registrados en los últimos días en nuestra ciudad puso en la mira una vez más una situación que exige atención constante.

Con un promedio de seis hechos diarios relacionados con el tránsito vehicular, no debiera ser necesario llegar al extremo de tener víctimas fatales para que se comiencen a escuchar voces de alerta.

En particular dos fallecimientos de jóvenes en siniestros con la participación de motociclistas motivó al Concejo Deliberante a reclamar más controles.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El pedido incluye la implementación de medidas preventivas por parte del Departamento Ejecutivo y que intensifique las campañas relacionadas con las conductas de las personas al momento de conducir.

Un pedido en el mismo sentido realizó la institución Estrellas Amarillas, que pidió "más presencia del Municipio” al tiempo de señalar que los accidentes son consecuencia directa de la negligencia de los conductores y la falta de infraestructura.

Los planteos refieren la necesidad de establecer controles viales cuando en la realidad se llevan los mismos adelante de manera periódica.

Cada semana la municipalidad da cuenta de sus resultados, indicando las infracciones relacionadas con alcoholemia, uso del celular, no respetar semáforos, excesos de velocidad, conducción temeraria.

También existe un sitio web -- www.bahia.gob.ar/mapas/siniestrosviales-- que da cuenta de cada accidente ocurrido en la planta urbana.

Vale decir que se solicita algo que está implementado y que, en el mejor de los casos, amerita ser analizado, adecuado y, eventualmente, mejorado.

Lo preocupante del caso, así lo señalan las estadísticas nacionales, es que los accidentes ocurren por negligencias de los conductores, sea distracción, exceso de velocidad o manejos inadecuados.

Es imposible pensar en una ciudad con uno de los mayores parques vehiculares del país y una extensión urbana exagerada sean los controles el seguro contra los accidentes.

Es necesario fortalecer las campañas preventivas, educar y concientizar sobre la importancia de ser cuidadoso, de respetar las normativas vigentes y de actuar con responsabilidad. El sayo, en esta materia, es posible que les quepa a todos.