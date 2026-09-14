Denuncian inseguridad en barrio Moresino y apuntan a la Justicia por la "puerta giratoria"

"Venimos con robos constantes en la zona, con el miedo que esto genera. Somos un barrio donde estamos trabajando siempre en comunidad, entonces nos alertamos y la mayoría de las casas hoy tienen cámaras. La inseguridad se da principalmente en los domicilios particulares, aunque también alcanza a los comercios, a plena luz del día".

La frase pertenece a Luciana Gutiérrez, vecina del barrio Moresino, donde aumenta la preocupación por la repetición de delitos de las últimas semanas.

En diálogo con LU2, Gutiérrez dijo que "uno hace las denuncias y la policía de la Comisaría Sexta está siempre respondiendo, hasta toma las declaraciones en los domicilios cuando hay vecinos con movilidad reducida. Les presentamos el material fílmico que hay de cada casa, pero bueno, tenemos esta cosa que desde fiscalía se los libera (a los delincuentes)".

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Ante la consulta de si los robos son protagonizados por gente del mismo barrio y si se trata de menores de edad o mayores, el titular de la sociedad de fomento, Luis Torres, respondió:

"Son de todas las edades, tanto menores como mayores. El viernes agarraron a uno de los que andaba observando las casas del barrio, entrando a patios ajenos y lo agarraron con materiales de lo robado (ver video). Pero al otro día, el sábado, aparentemente lo liberaron. Esa es la inquietud de los vecinos".

Torres contó que jueves y viernes estuvo con las autoridades de la Comisaría y acordaron una reunión con los vecinos, con fecha a definir. Entre otras cosas, pedirán más patrullaje y la instalación de una casilla de policía en la plaza ubicada entre calles Juncal y French.

"La última vez, en la reunión de seguridad barrial que se efectuó en Spurr, que es vecino al barrio nuestro, se solicitó la garita, pero aparentemente son escasas las que tienen, por eso no han traído ninguna acá. Siempre está en CIC de calle Esmeralda", dijo.

Plaza del barrio Moresino.

Respecto de la cantidad de cámaras de vigilancia urbana e iluminación en Moresino, el fomentista explicó:

"Solamente tenemos una cámara en el puente de Esmeralda y Chile, pero internamente en el barrio no tenemos ninguna. Acerca de la iluminación, hay partes que han puesto luces LED de la Municipalidad, se alumbra bastante bien, pero hay otros sectores donde necesitaríamos más alumbrado por el tema de que hay gente que llega a la madrugada de trabajar y tiene que andar mirando para todos lados antes de entrar a la casa, para asegurarse que no ande nadie y ahí entrar enseguida. Es un barrio de gente trabajadora, gente que cumple distintos horarios de trabajo y es habitual que una persona, por ejemplo, llegue en horas de la noche".

La iluminación también sería importante, agregó, por las horas más oscuras de la mañana cuando los chicos van a la escuela.