Abrieron las inscripciones para el 41º Salón Anual de Arte de la Fundación Bolsa de Comercio
La convocatoria está dirigida a artistas de pintura y escultura, quienes podrán presentar sus obras hasta el 16 de octubre. Este año, cada disciplina contará con premios de hasta $5 millones.
La Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca abrió las inscripciones para participar del 41º Salón Anual de Arte, que este año contempla las disciplinas de pintura y escultura.
La recepción de las obras estará abierta hasta el 16 de octubre y se realizará de manera online a través de www.bcbb.com/salon.
Según el cronograma previsto, el 6 de noviembre se llevará a cabo la jura de las obras recibidas, mientras que la muestra será inaugurada el 27 de noviembre, a las 19:30, en la sede de la Fundación, ubicada en avenida Colón 2.
Los premios
Este año se establecieron tres premios para cada una de las disciplinas:
- Primer premio: $5.000.000.
- Segundo premio: $2.500.000.
- Tercer premio: $1.000.000.
La convocatoria está dirigida a artistas interesados en participar del tradicional salón organizado por la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca.