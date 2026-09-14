Abrieron las inscripciones para el 41º Salón Anual de Arte de la Fundación Bolsa de Comercio

La Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca abrió las inscripciones para participar del 41º Salón Anual de Arte, que este año contempla las disciplinas de pintura y escultura.

La recepción de las obras estará abierta hasta el 16 de octubre y se realizará de manera online a través de www.bcbb.com/salon.

Según el cronograma previsto, el 6 de noviembre se llevará a cabo la jura de las obras recibidas, mientras que la muestra será inaugurada el 27 de noviembre, a las 19:30, en la sede de la Fundación, ubicada en avenida Colón 2.

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Los premios

Este año se establecieron tres premios para cada una de las disciplinas:

Primer premio: $5.000.000.

Segundo premio: $2.500.000.

Tercer premio: $1.000.000.

La convocatoria está dirigida a artistas interesados en participar del tradicional salón organizado por la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca.