ABSA informa trabajos para este martes en el barrio Pedro Pico

Aguas Bonaerenses informó que este martes 15 de septiembre tiene previstas obras en el sector del barrio Pedro Pico, que tendrán como consecuencias, la afectación del servicio en el lugar.

Las tareas se desarrollarán sobre calle Chile en su intersección con Misiones y Pedro Pico. Estas intervenciones afectarán el suministro de agua en el cuadrante comprendido por las calles Montevideo, Beruti, Undiano y Chile.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance, y destinar su uso para tareas esenciales, hasta la normalización del servicio.

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Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

General Cerri: rotura provocada por terceros afecta el servicio de agua

Este lunes 14 Aguas Bonaerenses se encuentra realizando tareas de reparación en Gral Daniel Cerri, por la rotura de un caño por un tercero en el acueducto principal de la localidad.

Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas de agua existentes y utilizarlas para hidratación y quehaceres impostergables hasta la normalización del suministro.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.