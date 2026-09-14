Se viene el primer doctorado en IA Aplicada: 10 universidades nacionales avanzan para su creación

Los rectores y las rectoras de diez universidades nacionales firmaron el pasado jueves, en la sede del Instituto Balseiro, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, un Acta de Intención y Compromiso Institucional para avanzar en la creación del Doctorado en Inteligencia Artificial Aplicada (DIAA), una propuesta académica interinstitucional inédita en el sistema universitario argentino.

El DIAA se propone como una carrera de posgrado de gestión conjunta entre universidades nacionales de distintas regiones del país, orientada a formar doctores y doctoras con una sólida base teórica, metodológica y técnica en Inteligencia Artificial, con capacidad de aplicar ese conocimiento en múltiples áreas disciplinares y territoriales.

“La Inteligencia Artificial constituye hoy un campo estratégico para el desarrollo científico, tecnológico, productivo y social del país, lo que vuelve prioritaria la formación de recursos humanos altamente calificados en la materia”, indicaron. Actualmente no existe en el sistema universitario nacional otra iniciativa de formación doctoral en Inteligencia Artificial Aplicada de alcance y objetivos similares a los del DIAA. Las universidades impulsoras del proyecto cuentan con una trayectoria consolidada en la formación de recursos humanos en la disciplina, lo que les permite liderar de manera conjunta una propuesta relevante para el conjunto del sistema universitario nacional.

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“Varios países ya cuentan con estrategias nacionales para desarrollar y aprovechar la Inteligencia Artificial en la ciencia, la industria y el Estado, y no podemos quedarnos atrás: nuestro sistema universitario tiene la capacidad humana y la diversidad disciplinar necesarias para liderar este proceso. Con este acuerdo buscamos formar profesionales que respondan tanto a las demandas estratégicas del país como a las agendas y particularidades de cada región, y que estén en condiciones de pensar también los marcos éticos que la aplicación de la Inteligencia Artificial requiere”, señaló Daniel Vega, Rector de la Universidad Nacional del Sur.

“Este tipo de acuerdos es exactamente el camino que tiene que recorrer el sistema universitario público: poner a disposición de un proyecto común las capacidades que cada institución construyó durante años, para dar una respuesta que ninguna universidad podría dar sola. Que diez universidades de distintas regiones del país se comprometan a formar juntas a los futuros doctores y doctoras en Inteligencia Artificial es una muestra concreta de la fortaleza y la vocación federal de nuestras universidades”, afirmó Franco Bartolacci, Rector de la Universidad Nacional de Rosario y Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Con la firma de esta Acta, las universidades manifiestan su voluntad institucional de avanzar en la creación de la carrera. En los próximos meses, un grupo de trabajo interinstitucional continuará, en coordinación con los rectorados, la elaboración del Convenio Interinstitucional, el Plan de Estudios y el Reglamento de Funcionamiento del Doctorado, instrumentos que deberán ser aprobados por los Consejos Superiores u órganos equivalentes de cada universidad antes de la puesta en marcha de la carrera.

Universidades firmantes:

El acta fue suscrita por las universidades nacionales de Córdoba, de La Pampa, de Río Cuarto, de Rosario, de San Luis, de Santiago del Estero, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, del Comahue, del Litoral y del Sur. (Prensa UNS)