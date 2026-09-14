Cortes de calles y desvíos de colectivos: las zonas que tendrán restricciones esta semana en Bahía

Una serie de cortes de calles que se realizarán entre mañana y el miércoles en distintos sectores de Bahía Blanca, además de dos interrupciones que continuarán durante las próximas semanas, según especificò el municipio.

Desde hoy, y por tres semanas, permanecerá cortada la bocacalle de Malharro y Patagones, donde se ejecutarán trabajos de reconstrucción de badenes.

En tanto, continuará durante 30 días la interrupción en Pacífico, entre Di Sarli y González, por una obra de pavimentación.

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Para mañana, martes, se prevé un corte de 8:30 a 14 en Estomba, en sus intersecciones con Colombia y Maldonado, debido a tareas de fresado y reencarpetado.

Por este motivo, la línea 513 modificará su recorrido. En sentido de Vieytes a Provincias Unidas, circulará por Vieytes, 17 de Mayo, Puente Castelli, avenida La Plata, Güemes, Manuel Molina y Estomba.

Además, entre las 15 y las 17:30, estará interrumpido el tránsito en la bocacalle de Darregueira y avenida Colón, con corte sobre Darregueira, por trabajos de reencarpetado.

El miércoles, de 8:30 a 13, se realizará otro corte en Liniers y Corrientes, debido a trabajos de reencarpetado.

Durante ese período, la línea 507, en sentido Harding Green-Perú, circulará por Alberdi, Edison, Liniers, Castelar, Pellegrini y Corrientes.

Además, de 18:30 a 20, habrá una interrupción en San Martín y Belgrano, con corte sobre esta última calle, por tareas de fresado y reencarpetado.

En ese horario, la línea 507 modificará nuevamente su recorrido en sentido Harding Green-Perú y tomará Lamadrid, Alvarado, Sarmiento y Zelarrayán.