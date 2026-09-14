Una jornada fría y ventosa: cómo será el martes en Bahía Blanca

Una jornada con temperaturas invernales y viento fuerte del sector sur es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca este martes.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 11 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será frío y ventoso; el viento será fuerte en disminución a regular del sector sur y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 7 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será frío con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad moderada del sudeste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del martes, con 11 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fría con cielo poco nuboso. Se estima para medianoche una temperatura de 4 grados centígrados.